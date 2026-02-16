¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡á¸üÄì¥·¥åー¥º¡×¤Î»þÂå¡©¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤«¤é»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¤ë〝¿ä¿ÊÎÏ〟¤Ï¡Ö½ô¿Ï¤Î·õ¡×¡¡Ì¾Ìç¹»´ÆÆÄ¤¬»ØÆ³¤¹¤ë»ÈÍÑÊýË¡¤Ï
2·î15Æü¤Ë·§ËÜ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¶â·ªµÇ°·§Æü30¥¥í¥íー¥É¥ìー¥¹ ¡×¤ÎÃË»Ò¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿º´Æ£¿¿Í¥Áª¼ê¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÎò»Ë¤ÎÀõ¤¤¡¢2009Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¡ÖHOKA¡Ê¥Û¥«¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿ º´Æ£¿¿Í¥Áª¼ê¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤Î·¤¤òÍú¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¹ç¤¦¤Ê¤È»×¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂ¾¤Î¥áー¥«ーÎÉ¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÍú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º´Æ£Áª¼ê¤ò´Þ¤á¡¢·§Æü30¥¥í¤Î¾å°ÌÆþ¾ÞÁª¼êÃ£¤Ë»ÈÍÑ¥·¥åー¥º¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖHOKA¡×¡ÖNIKE¡×¡Öadidas¡×¡ÖPUMA¡×¡ÖNew Balance¡×¤È¡¢5¤Ä¤Î¥áー¥«ー¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥åー¥º¤«¤é¸«¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¡¡
¸üÄì¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥½ー¥ë¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥ìー¥È¤¬Æþ¤ë¥·¥åー¥º¤Ç¡¢½®¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥½ー¥ë¤Î¹â¤µ¤¬40¥ß¥ê°Ê²¼¡×¤Ç¡Ö¥×¥ìー¥È¤ÎËç¿ô¤¬1Ëç¡×¤Î¸üÄì¥·¥åー¥º¤¬¥íー¥É¥ìー¥¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ä¥«¥ï¥¹¥Ýー¥Ä¾åÄÌËÜÅ¹ ¶¶ÅÄµÁ·ÑÅ¹Ä¹¡ÖÃåÃÏ¤·¤¿¤é¡¢¼«Á³¤ËÍýÁÛ¤ÎÂ±¿¤Ó¤ò¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë·Á¡×
¸üÄì¥·¥åー¥º¤ÎÀè¶î¤±¤ÏNIKE¤Î¡Ö¥ô¥§¥¤¥Ñー¥Õ¥é¥¤¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡©
¥Ï¥ä¥«¥ï¥¹¥Ýー¥Ä¾åÄÌËÜÅ¹ ¶¶ÅÄµÁ·ÑÅ¹Ä¹¡Ö¥ô¥§¥¤¥Ñー¥Õ¥é¥¤°Ê¹ß¤Ï³Æ¼Ò¥«ー¥Ü¥ó¥×¥ìー¥ÈÆþ¤ê¤Î¥·¥åー¥º¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡¢È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥·¥åー¥º¤ò¥áー¥«ー¤´¤È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ï¥Ê¥¤¥¤¬98¿Í¤È°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬µÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤â¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬75¿Í¤Ç¡¢ÃåÍÑ¿Í¿ô1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¡á¸üÄì¤Î»þÂå¡©
¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤Î´Ö¤Ç¤â¸üÄì¥·¥åー¥º¤ÎÃåÍÑ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡á¸üÄì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤Î»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¡ÖÂçÇ÷·æÁª¼ê¤¬¤³¤Î¥·¥åー¥º¤Ç¡¢¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥åー¥º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£Æü¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¥·¥åー¥º¤Î¤ª¤«¤²¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ44²ó½Ð¾ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦¶å½£³Ø±¡¹â¹»¤ÎÆÅÍº¿Ê´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶å½£³Ø±¡Î¦¾å¶¥µ»Éô ÆÅÍº¿Ê´ÆÆÄ¡Ö¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ô¿Ï¤Î·õ¡£»È¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÃí°ÕÅÀ¡¢¹©É×¤¬É¬Í×¡×
¡Ö½ô¿Ï¤Î·õ¡×¤ÎÍýÍ³
¥×¥ìー¥ÈÆþ¤ê¤Î¸üÄì¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥×¥ìー¥È¤¬¥Ð¥Í¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃåÃÏ¤Î¾×·â¤ò¿ä¿ÊÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤áÂ®¤¯Áö¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶ÚÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤À®Ä¹´ü¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ä»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤¬Íú¤¯¤È¡¢Â¼ó¤äÉ¨¡¢¸Ô´ØÀá¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤±¤¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£³Ø±¡ ÆÅÍº¿Ê´ÆÆÄ¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥·¥åー¥º¤òÁª¤Ó¤¤ë¤À¤±¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¡¢Æ´¤ì¤È¤«¤ÇÁª¤Ö¤Î¤¬ÂçÈ¾¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¸ÂÄê¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î»þ´ü¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ç»È¤ï¤»¤ë¡£Îý½¬¤Ç¤Ï»È¤ï¤»¤Ê¤¤¡×
º£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡©
¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ç¤Ï¸üÄì¥·¥åー¥ºÀìÍÑ¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ä¥«¥ï¥¹¥Ýー¥Ä¾åÄÌËÜÅ¹ ¶¶ÅÄµÁ·ÑÅ¹Ä¹¡Ö¥¢ー¥Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ýー¥È¤È¡¢Â¼ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æー¥Ô¥ó¥°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×
¤³¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤ò´Þ¤á¤¿º£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤³¤¦Í½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶ÅÄÅ¹Ä¹¡Ö°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ¤ËÍ¥¤·¤¤¥·¥åー¥º¤ÎÊý¤¬¿Íµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×