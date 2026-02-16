“第4次モーニング”ブームか…朝食市場は右肩上がり　パン食べ放題に開店前から行列約30人　物価高の中「コスパ」「タイパ」重視

ふわふわのパンケーキに、カリッカリのベーコン。

今、朝からお得なモーニングブームが起きています。

「イット！」が取材したのは東京・葛飾区。

午前6時半過ぎ、何やら行列ができていました。

開店前に並んでいたのは約30人。

そのお目当ては、パンの食べ放題です。

早朝から行列ができていたのは、パン屋さん「ラ・タヴォラ・ディ・オーヴェルニュ」。

このお店ではモーニングビュッフェを開催していて、焼き立てのパンが食べ放題になっているんです。

「50個は食べたいなと思って」と話す20代の男性。

45分後、残り時間15分となったところで再び声をかけると、「まだ30個いくかどうかくらい。40個届くかどうかくらいの…」と話していました。

このモーニングビュッフェはドリンクがついて、価格は平日が650円、土日は700円と格安です。

ラ・タヴォラ・ディ・オーヴェルニュ オーナーシェフ・井上克哉さん：

最初はもっと安かったです。全然採算が合わなくなったんで（値上げしたが）、今でも（採算）合ってないんですけど。お店としては宣伝とか、普通に看板とかしか出してないので、あとは本当、自然にお客さんが広めてくれる感じです。

15日は、午前8時には受け付け終了となりました。

早起きしてでも食べに来た理由について、来店客は「朝活したほうが1日、土日をムダにしてないなっていう感じ」「（午前）5時くらいに起きました。朝早く食べたらその後も遊べるし、1日長く感じる」などと話していました。

実は今、外食産業に異変が起きています。

朝食市場は右肩上がりで、最新では5300億円を突破し過去最高を更新。

16日に発表された2025年10月から12月のGDPでは個人消費が小幅な伸びにとどまり、外食がマイナスになっている中で、専門家は、現在「第四次モーニングブーム」が起きているというのです。

外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さん：

第一次、まず一番最初が1950年代、愛知県のいわゆる喫茶店の定番モーニング。そこから始まり、第二次、1980年代になりホテルとファミレスでまたトレンドが起きて、第三次、2010年にEggs'n Thingsなどが上陸して朝食にフォーカスがあたって、（現在は）ファミレス中心に広がっている、第四次モーニングブーム。

都内の東日本橋に店を構える店、「Flapjack’s Breakfast and Lunch」も朝から大勢の客でにぎわっていました。

鉄板で焼かれているのは、目玉焼きにカリカリのベーコン。

ふわふわのパンケーキに添えて、一番人気の「ランバージャック」のできあがりです。

物価高の中で起きている第四次モーニングブームを巻き起こしているのは、ファミレスだといいます。

外食ビジネスアナリスト・三輪大輔さん：

1つ大きい流れとして「第四次モーニングブーム」と言うときに注目しているのが“朝サイゼ”。（サイゼリヤは）朝食が300円から食べられて、しかもドリンクバーが付いている。物価高によって、家で作るよりも外食で済ませたほうが安いという逆転現象が起きている。

「タイパ」や「コスパ」を重要視する今の流れが、第四次モーニングブームを後押ししているということです。