¡¡¸µBE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë»°»³Î¿µ±¤¬¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖENCOUNT¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢µÁÉã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°»³¤Ï2025Ç¯8·î¡¢¿åÃ«¤È¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ËÆ£Íö¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤È¡¢¼ñÎ¤¤ÎÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î²È¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ìë¤Î6¡Á7»þ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿åÃ«¤µ¤ó¤ÈÄ«¤Î6»þ¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹þ¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°»³¤µ¤ó¤Ï¿åÃ«¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ô´¶À¤ä´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¬´ôÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤ËÁª¤ÖÆ»¤Ê¤É¤¬Æ±¤¸¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤Ë¿¨¤ì¡Ô¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Õ¤È¤â´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ñÎ¤¤È¤Î¸òºÝ¤«¤é·ëº§¤Ø»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»°»³¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È¸òºÝÃæ¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó´Ö¶á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿2025Ç¯5·î¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë¡¢¸µº§Ìó¼Ô¤È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°»³¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ëº§È¯É½¤ÏÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤¬2¿Í¤Î·ëº§¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¡ÖENCOUNT¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢»°»³¤È¿åÃ«¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢X¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô¥Ú¥é¥Ã¥Ú¥é¤ä¤Ê¡Õ
¡Ô¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âÂ¿ÍÍÀ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ï¼õÍÆ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§È¯É½¸å¤Î2025Ç¯11·î¡¢BE:FIRST¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯É½¤Ï»°»³¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÌ³½ê¤È¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢»°»³¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¡È¤¤¤¤ÏÃ¡É¤È¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¡¢»°»³¤ÏÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØLife Community¡ÈGOMASU¡É¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µÈ¾Í»û¤Ë¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÅ¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢BE:FIRST»þÂå¤«¤é¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡º£²ó¤Îµ»ö¤À¤±¤Ç¡¢»°»³¤Î¿®Íê²óÉü¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤è¤¦¤À¡£