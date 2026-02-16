「どう重ねたらいいかわからん！」→【ZARA】1枚でシャレ見え♡「レイヤード風トップス」

一枚で重ね着したような着こなしを楽しめるレイヤード風トップス。コーデ組みに悩みがちな人にも心強い存在です。【ZARA（ザラ）】では、大人のワードローブに馴染む上品デザインが登場中。今回は春コーデの一軍に迎えたい、注目のアイテムをピックアップしました。

ブラウス × ベストのレイヤード風でおしゃれ見え

【ZARA】「コンビポプリンブラウス」\6,590（税込）

ふんわりブラウスにベストを重ねたような、バランスの良さが光る一枚。白 × 黒のコントラストが、さっと着るだけで着こなしにメリハリを与えてくれそうです。ベスト部分が短くなっているので、自然とスタイルUPも狙えそう。ジーンズにさっと合わせるだけで、春の先取りコーデが完成。スラックスでエレガントに着こなすのもおすすめです。

裾のロングレースが上品見えのポイントに

【ZARA】「ロングレースコンビネーションニットセーター」\8,590（税込）

Vネックセーターに、裾からのぞくロングレースが女性らしさを演出。重ね着いらずで、華やかさと抜け感を同時に叶えてくれそうです。ダークトーンでも暗くなりすぎないので、冬→春のスイッチコーデにも使いやすそう。腰回りを上手にカバーしてくれそうなのも、大人女性にとって嬉しいポイントです。

Writer：Anne.M