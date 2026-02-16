timelesz¡¢¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼±ÇÁüºîÉÊ¤è¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¸ø³«
timelesz¤¬3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëBlu-ray&DVD¡ØWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÏºòÇ¯2025Ç¯12·î26Æü¡¦27Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤«¤é2026Ç¯1·î7Æü¡¦8Æü¡¢ÄÉ²ÃÆüÄø¤Î2·î4Æü¡¦5Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹ç¤ï¤»Á´6¸ø±é¡¦¹ç·×31Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£Áá¤¯¤â±ÇÁü²½¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¸ø±é¤Î¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×BOX¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µ¤µå·¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¤Þ¤¿ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¼ê¤ò·Ò¤®¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿´î¤Ó¤È°é¤Þ¤ì¤¿å«¤ò¡ÈWe¡Çre timelesz¡É¤Î¤«¤±À¼¤È¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï2025Ç¯2·î5Æü¤Î¿·ÂÎÀ©È¯Â¸å¤«¤éÌó11¥ö·î¤Îµ°À×¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¤È¤â¤Ë£³Disc»ÅÍÍ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×Disc2¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¿·ÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤«¤é²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ÎËÜÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Disc3¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Á¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´²ñ¾ì¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿MC¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¼ýÏ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¤ÎDisc2¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Á¥É¡¼¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¼ýÏ¿¡£·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë8¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢½é¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤Â¾¡¢ÁÇ´é¤Îtimelesz¤ò¤Î¤¾¤±¤ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Disc3¤Ë¤Ï¿·ÂÎÀ©È¯Â¤«¤é¤Î£±Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
timelesz¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢4·î29Æü¤Ë¤Ï¿·ÂÎÀ©2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë5·î¤«¤éÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME¡Ù
2026.3.25 Release
Í½Ìó¡¡https://lnk.to/timelesz_0325
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ä»°ÊýÇØBOX¡Ü¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
[Blu-ray(3 Discs)]
OVXT-19006/8¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[DVD(3 Discs)]
OVBT-19006/8¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚDisc1¡Û¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ê151Ê¬¡Ë
¢£¡ÖWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode1 FAM DOME¡×¡÷Åìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ
¡ÚDisc2¡Û¡Ê131Ê¬¡Ë
¢£¡ÖWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025 episode1 ¡ÁFAM¡Á¡×¡÷²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ
¡ÚDisc3¡Û¡Ê115Ê¬¡Ë
¢£¡Öepisode1 ¡ÁFAM¡Á ¢ª episode1 FAM DOME¡×-MC Digest-
▷¥¢¥ê¡¼¥Ê¡§ÀéÍÕ¡Á°¦ÃÎ¡ÁÊ¡²¬¡ÁËÌ³¤Æ»¡ÁÂçºå¡Á¿ÀÆàÀî¡ÁµÜ¾ë¡ÁÀÅ²¬
¥É¡¼¥à¡§Âçºå¡ÁÅìµþ
³ÆÃÏ¸·Áª¤µ¤ì¤¿MC¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼ýÏ¿¡ª
¢¨²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎMC¤Ï¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ËÌ¤¼ýÏ¿²ó¤ò¼ýÏ¿
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯<¥¢¥ê¡¼¥Êver.> (40P¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯<¥É¡¼¥àver.> (40P¡Ë
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[Blu-ray(£³Discs)]
OVXT-11006/8¡¡\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[DVD(£³Discs)]
OVBT-11006/8¡¡\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚDisc1¡Û¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ê151Ê¬¡Ë
¢£¡ÖWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode1 FAM DOME¡×¡÷Åìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ
¡ÚDisc2¡Û¡Ê120Ê¬¡Ë
¢£Document Movie of
We¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ¡ÁFAM¡Á¢ª 2025-2026 episode 1 FAM DOME
▷¿·ÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¢ª¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ËÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¼ýÏ¿¡ª
¡ÚDisc3¡Û¡Ê105Ê¬¡Ë
¢£Looking Back¡§The Year -FAM DOME ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼-
▷¿·ÂÎÀ©È¯Â¤«¤é¤Î£±Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò
¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ª
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19015
[CD¡ÜDVD] OVCT-19016
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖGOOD TOGETHER¡×Music Video
¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×Music Video
¡¦Making of Lead Tracks
¢ª¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ª
¡¦Behind of Jacket Shooting
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯£Á
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É£Á
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. A¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19017
[CD¡ÜDVD] OVCT-19018
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×Music Video¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×Music Video¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×Music Video¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
¡¦¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. B¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[2CD] OVCT-11004/5
²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§DISC1¡¡13¶Ê
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§CD¡§DISC2
M1.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
M2.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
M3.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
M4.¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦32P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥½¥í¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎMOMENT¤ò»Ä¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ª°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüA
¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüB
£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüC
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú±ÇÁü»ëÄ°´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢§¥°¥Ã¥º
MOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¥½¥í8¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤È³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
