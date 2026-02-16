°¦ÃÎ¡¦¹âÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç2024Ç¯¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤«¤Ö¤Ã¤ÆÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¡¢60ÂåÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¸½ºß¤âÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅÃæ
2024Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¹âÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿¦°÷¤é¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯7·î¡¢¹âÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«Ê¬¤ÎÊ¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿¾å¡¢¼«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¿ÏÊª¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¿¦°÷¤é3¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤È»Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢Ç¼ÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¸½ºß¤âÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï16Æü¡¢ÃËÀ¤ò·úÂ¤ÊªÅù°Ê³°Êü²Ð¤ä½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£