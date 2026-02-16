ÁªµóÃæ¤Î°®¼ê¼Ì¿¿¤¬ÊªµÄ¤Î¤ì¤¤¤ï¡¦È¬È¨°¦»á¡¢¡Ö¥Ç¥Þ¤Ë»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡¡ÈðëîÃæ½ý¤ËÄñ¹³¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼»¦Åþ
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÈ¬È¨°¦¸µ½°±¡µÄ°÷¤¬16Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¥Ç¥Þ¤Ë»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Î°ì½µ´ÖÁ°¤Ë¤¢¤¿¤ë1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¡¢À¸½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¡ÖÍ·ÀâÃæ¤ËÏÓ¤òÄË¤á¡¢¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢È¬È¨»á¤ÏÆ±Æü¤ËX¤Ç¡Ö°®¼ê¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÃËÀ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬È¬È¨»á¤Î¼ê¤ò¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢È¬È¨»á¤¬¿ÈÂÎ¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤Æ¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆºÇÄã¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤òÉî¿«¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢È¬È¨»á¤Ï½ÐÇÏ¤·¤¿Âçºå13¶è¤ÇÆÀÉ¼Î¨4.94¡ó¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ç¤ÎÍîÁª¤È¤Ê¤ê¡¢ÈæÎãÉü³è¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È¬È¨»á¤Ï15Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¥Ç¥Þ¤Ë»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÂµ¤¤òÙèÙé¤·¤¿»ö¼Â¤Ê¤É°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¬È¨»á¤Ï¡ÖÈ¬È¨°¦¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢»ä¤¬»à¤Ì¤Þ¤ÇÈðëîÃæ½ý¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡Ú²èÁü1¤Ä¤Ç¾¡¼ê¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯ÏÃ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢±³¤Î¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¡¢ÈóÆñ¤äÃæ½ý¤ò¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ¥ê¥¦¥Þ¥Á¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎËÁÆÂ¤À¡Û¤È¤Î¹Í¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ê¾å¡¢¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢È¬È¨»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¡Ú°®¼ê¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡Û¤Ê¤ó¤Æ°ìÊ¸¤Þ¤ÇÅº¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ó¤À¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë°Õ¿ÞÅª¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¿¤Á¹ñÌ±¤¬¡Ø°¡ÙÂ¦¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ÎÅê¹Æ¤Ï°°Õ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤äµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¬È¨»á¡£º£¸åX¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢±ê¾å¤ÏÂ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
