空気清浄機が爆音で動き始めたので、何事かと思ったら…まさかの『可愛すぎる原因』が85万表示「フル稼働させてて草」「可愛いｗｗ」と爆笑の声
突然、爆音で動き始めた空気清浄機…。一体何事かと駆けつけた結果、飼い主さんの目に映ったのはあまりにも『可愛い原因』だったようです。
クスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で85万回を超えて表示されており、3.6万件のいいねが寄せられることとなりました。
【動画：空気清浄機が爆音で動き始めたので、何事かと思ったら…まさかの『可愛すぎる原因』】
爆音で動き始めた空気清浄機→何事かと思ったら…
Xアカウント『@inu_keanu08』に投稿されたのは、突然爆音で動き始めたという空気清浄機、そしてその原因となったあまりにも可愛すぎる存在を捉えた光景。
この日、飼い主さんは突然爆音で動き始めた空気清浄機の音を聞き、一体何事かと駆け付けると…そこにはペキプー「キアヌ」ちゃんのお姿があったのだといいます。
まさかの『可愛すぎる原因』が話題
空気の状態を表すランプは真っ赤に点灯し、ゴーッ…と物凄い勢いで稼働していたという空気清浄機。
すぐ隣に伏せていたというキアヌちゃんのお顔の毛も空気清浄機から出る暴風によってなびいてしまうほど…。
一体、空気清浄機に何があったのか…様子を見ていると、ピーンとふわふわのおててを伸ばし、空気清浄機に直で肉球の香りを嗅がせてあげているところを目撃することになったという飼い主さん。
全力で稼働する空気清浄機、しれっと肉球の香りを嗅がせてあげるキアヌちゃん…。何ともシュールで可愛すぎる攻防に飼い主さんもにっこりするしかなかった模様。
キアヌちゃんの可愛いその行動は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「空気清浄機をフル稼働させるほどの肉球の匂いってマジで草ｗｗ」「空気清浄機も仕事してただけだったｗ」「平和すぎる光景でほっこり」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。
仲良し姉弟の日常
2021年11月8日生まれのキアヌちゃんには、2022年10月2日生まれのミヌエット「ミラ」くんという可愛い弟の存在も。とっても表情豊かでユーモア溢れるキアヌちゃんの日常は賑やかでとても微笑ましいもの。
飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと暮らすキアヌちゃんとミラくんのお姿は、日々多くの人々に癒しと笑顔を届け続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@inu_keanu08」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。