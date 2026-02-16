連合山形の渡部会長が衆院選の結果について自身の考えを示し、「どう受け止めたらよいのか戸惑う部分もある」としたうえで、「今後は大衆運動の中から政治の場に声を押し上げていくことが大切」としました。

【写真を見る】「戸惑う部分もある」連合山形の渡部会長が衆議院選挙の結果について考え示す 衆院選では「2党1団体」で統一候補を擁立せず

連合山形 渡部貴之 会長「残念な結果でございましたし、どう受け止めたらよいのか戸惑う部分もある」

これは連合山形がきょう開いた春闘に向けた集会の中で、連合山形の渡部会長が話したものです。

今回の衆院選では、中道改革連合が結成されたことに伴い、県内ではこれまで協力関係にあった国民民主党と立憲民主党、連合山形の２党１団体が候補を統一することを見送っていました。

渡部会長は、県選挙区を自民党が独占する形となり、全国的にも自民が大勝したことを念頭に、「どのように政治の場に私たち働くものの声を押し上げていくのか考えていかなければならない」とし、構成員に今後の活動について重要性を話しました。

連合山形 渡部貴之 会長「大衆運動の中から、地域から、またはナショナルセンターとしての全国的な動きの中から、運動から、政治の場に声を押し上げていくことがこれまで以上に大事になってくる」

また、渡部会長は「つながりのある議員との日常的な交流を意識してほしい」と呼びかけ、声を届けるため様々なルートを使っていく必要性を話していました。