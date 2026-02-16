横田早紀江さんら拉致被害者家族が、高市総理と面会しました。総理は「私の代で具体的な成果に結び付けたい」と話しました。



横田めぐみさんの母・早紀江さんら拉致被害者家族は16日午後、官邸で高市総理と面会。総理に対して「拉致問題が解決するならば、北朝鮮への人道支援や独自制裁の解除に反対しない」など、今後の家族会の活動方針を伝えました。



4日に90歳の誕生日を迎えた早紀江さんは、総理に直接訴えました。



■横田めぐみさんの母・早紀江さん

「全身全霊で北朝鮮の金正恩委員長と対話をしていただいて、いかに人間としてむなしいことをやっているか全世界が知っていることでありますから、お言葉を選んでいただきながら伝えていただきたい。」



■高市早苗総理

「金正恩委員長と首脳同士で正面で向き合う覚悟をいたしております。私の代でなんとしても突破口を開いて、具体的な成果に結び付けていきたい。」



また3月に総理の訪米が予定されていることを受けて、家族会は「アメリカ側に拉致問題について伝えてほしい」と要望したということです。