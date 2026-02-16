2026年2月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
隠し事に探りを入れられそう。口のチャックを閉めて。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
気分がコロコロと変わる日。雰囲気に飲まれないように。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
思いやりを大切に。自分勝手な振る舞いは反感を買うかも……。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
何をするにも明るく楽しく。マイナス思考は運気ダウン。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
悩みが増えて混乱しそう。細かく分析して結論を出して。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
センスに磨きをかけよう。ウインドウショッピングは◎。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
興味を引かれたことは究（きわ）めてみよう。視野が広がるはず。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ぜいたくに心引かれそう。でも無駄遣いは後悔のもとなので、我慢して。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
他人の反応は気にせずに、マイペースでいきたい1日。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
読書から新しい世界が広がる日。本屋さんに寄ってみて。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ニューオープンの店に幸運が潜む暗示あり。ぜひ足を運んで。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
メールはしっかりチェック。意外な情報を素早くゲットできそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)