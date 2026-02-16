「ファンの皆様へ」『名探偵コナン』毛利蘭役の声優、活動休止を発表「何年だって待っていられます！」
アニメ『名探偵コナン』（日本テレビ系）公式X（旧Twitter）は2月16日に投稿を更新。毛利蘭役の声優の活動休止を発表しました。
【投稿】『名探偵コナン』、声優の活動休止を発表
ファンからは「30年間ずっと、たくさんの感動をいただいてきたので、何年だって待っていられます！」「和佳奈さんゆっくりと休んで下さい！！」「そりゃこれだけ長くやってれば体調崩す事もあるわな」「またあの素敵な声が聞ける日を、心から楽しみにしています」といった温かい声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「またあの素敵な声が聞ける日を、心から楽しみにしています」同アカウントは「ファンの皆様へ」とつづり、公式Webサイトへのリンクを掲載。「毛利蘭役・山崎和佳奈さんに関するお知らせ」と題した文書を公開し、声優の山崎和佳奈さんが体調不良のため、しばらく活動を休止することを報告。制作スタッフは「長年にわたり本作を支えていただいている山崎さんのご体調を何よりも第一に考え、回復を心より願っております」とコメントしています。併せて、山崎さんの休養期間中は毛利蘭役を岡村明美さんが担当すると発表しました。
4月公開の劇場版はすでに収録済み4月10日公開予定の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、すでに収録を終えており、予定通り山崎さんが出演。同作では、舞台となる横浜市とのコラボレーションも発表されており、街を巻き込んだ展開に期待が高まっています。シリーズファンにとっても見逃せない一作になりそうです。映画の公開を楽しみに待ちながら、山崎さんがゆっくりと静養し、元気な声で戻ってくる日を心から願いたいですね。
