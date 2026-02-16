期間中、延べ95億人が移動すると言われる中国の大型連休「春節」。例年、石川県内にも、多くの観光客が訪れ、にぎわう時期ですが、高市総理の台湾有事に関する発言以降、訪日自粛が続いています。

兼六園にはアジアからの観光客も

中国を中心とした旧正月「春節」の大型連休が15日から始まり、兼六園の窓口にも長い列ができていました。

どこから来たのですか？

「台湾から。バケーション、春節の連休」

中国観光客「免税手続き75％減」

中華圏からの観光客が多くみられる一方で、金沢市内のデパートでは、2025年11月の高市総理の台湾有事発言をめぐり、中国政府の訪日自粛の呼びかけが尾を引いていました。

2026年1月の中国人観光客による免税手続きの件数は前の年の同じ月に比べ75%減少、売り上げも3割ほど減っています。

中国からの来店者数が減っている一方で、台湾や韓国、そのほかの地域から訪れる人は増えているということで、デパート側は物産展などの企画を通して売り上げをカバーしたいとしています。

ホテル「中国からの宿泊減」

金沢駅前のホテルでも中国からの宿泊客の減少が続いていました。

…「実際、キャンセルの件数も減ってはいるので（発言）直後よりは落ち着いてきたが、例年よりは（中国人の）宿泊の人数自体は減っている印象」

ホテルの2026年1月、1か月間の宿泊者数に占める中国人の割合はおよそ4%と、前の年の同じ時期に比べて7.5ポイント減っています。

中国人の家族も…

◇中国人の家族…「中国から来た。スキーをして楽しかった。子どもは旧正月のために買った衣装です」

◇ホテル金沢・斎藤由香宿泊部長…「もっと減ると思っていた。予約の入りが減るという懸念と、元々入っている予約もキャンセルが相次ぐのではないかと予想していたけれど、そこまで大きく動いたイメージはない。結果的には7、8割の方には利用いただいている体感」

渡航自粛による影響が懸念されるなか、金沢市内の多くの宿泊施設から聞かれたのは限定的との声がありました。

「中国への依存を抑えていた」

石川県を訪れる中国人観光客の割合は、以前からインバウンド全体の10%ほどにとどまっていて、他の地域に比べ影響は比較的少ないと、石川県の担当者は言います。

石川県国際観光課・北口義一課長…「特定の国市場に依存すると、やっぱり海外のことですから、政治経済、自然災害、何があるか、わからないということもあるので、なるべくそこはいろんな多くのエリア、多くの国から誘客するのがインバウンド持続可能な成長をもたらすことに繋がる。」