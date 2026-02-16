「本命バレンタインもらいました」杉浦太陽、長女とのラブラブツーショット公開！ 妻・辻希美からも
俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインに“本命チョコ”をもらったことを報告しました。
【写真】杉浦太陽、長女・希空からの“本命バレンタイン”
4枚目は再び希空さんとの仲むつまじいツーショットです。さらに「愛妻・愛娘から、手作りでもらえて嬉しいなぁ」ともコメント。家族からの愛情あふれるプレゼントに喜びました。
投稿では「ありがとぉぉぉぉぉぉ〜」とハートマーク付きで感謝の言葉を記しており、仲の良さがうかがえる内容となっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
「手作りでもらえて嬉しいなぁ」杉浦さんは「希空から本命バレンタインもらいました ノンからも希空からも」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目はインフルエンサーとして活動する娘・希空さんとのツーショットで、希空さんは手でハートマークを作っています。2〜3枚目にはチョコレートの写真を公開。箱には「ぱぱへ 本命だよ」とメッセージが添えられており、中にはマカロンなどさまざまなお菓子が詰められています。
「ノンからのバレンタイン」杉浦さんは、同日に別の投稿も更新。「ノンからのバレンタイン」とつづり、3枚の写真を公開しました。1枚目は、妻でタレントの辻希美さんから、ハート型の包装紙で包まれたプレゼントを受け取る様子で、2枚目は杉浦さんの自撮りショットです。3枚目は開いた包装紙の中から出てきた、こんがりと焼き上げられたパンが写っています。とてもおいしそうな仕上がりで、丁寧に作られたことが伝わります。
