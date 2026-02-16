ニフティは、同社が運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」において、「なりたい職業」に関するアンケート調査を実施し、2月13日にその結果をまとめたレポートを公開した（アンケート実施期間：2025年12月9日〜2026年1月12日、調査機関：同社調査、調査対象：小中学生を中心とする「ニフティキッズ」訪問者、有効回答数：2469件、調査方法：インターネット調査）。

同調査では小中学生を中心とした子どもたちを対象に、なりたい職業の種類や憧れたきっかけ、仕事に対するイメージなどについてのアンケートを実施し、2469人から回答を得た。





回答した人のうち、93.2％の子どもたちが「なりたい職業がある」と回答した。一番人気の職業は世代によって異なり、小学生では「イラストレーター」、中学生では「ミュージシャン・音楽家」がそれぞれ1位だった。

「なりたい職業」を目指すうえでの目標としては、家族、学校の先生、病院の先生など身近な大人の存在をあげる声がみられる。また、テレビで活躍する芸能人や、マンガに登場するキャラクターなどに影響を受けるケースもあった。





なお、10年後になくなりそうな職業を聞いた設問では、「翻訳家」「電車・バスの運転手」「アナウンサー・テレビキャスター」の3つが上位を占めた。自由回答の意見も含め、AIやロボットが代行可能な仕事はなくなりやすいと考える傾向があった。