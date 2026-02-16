ニューウェルブランズ・ジャパン コールマン事業部（以下、コールマン）は、発売以来、普段使いのソフトクーラーバッグとして市場でも存在感を示してきた「デイリークーラー」シリーズのカラーバリエーションをリフレッシュし、新しく「ブラック」と「アイス」の2カラー展開の製品ラインアップ（全5モデル）を、2月から順次発売する。

コールマンは、長い間、「デイリーに使える」保冷バッグとして、多くの人々に毎日の生活の中で活用されてきた「デイリークーラー」シリーズのカラーバリエーションを一新する。



「デイリークーラートート 5L」（左から：ブラック、アイス）

シーンを選ばずベーシックで使いやすいシックな「ブラック」と、毎日の装いに合わせやすい色味で、「透明感のある透き通った氷」から着想を得た「アイス」の2色を全5モデルで展開する。

「ブラック」と「アイス」の2色は、日常に優しく寄り添い、普段使いに適した落ち着いたカラーなので、「デイリークーラー」シリーズがさらに洗練され、日々の暮らしの中でより使いやすい製品になる。

デザインもシンプルで、日常の買い物時だけでなく、毎日のランチやスポーツ、部活に、デイレジャーや外遊びなど、あらゆるシーンで活躍する。

「デイリークーラー」シリーズには、手提げのように気軽に持ち歩くことができるトートタイプの「デイリークーラートート」と、ボックスタイプでお弁当などを入れやすい「デイリークーラー」の2種類がある。

「デイリークーラートート」のラインアップは、「5L」・「15L」の2サイズ、「デイリークーラー」は、「10Ｌ」・「25L」・「30L」の3サイズで、全5モデルの中から用途や好みに合わせて選ぶことができる。今回、コンパクトで持ちやすい「デイリークーラートート 5L」が、今までになかったコンパクトな新サイズモデルとして登場し、シリーズのバリエーションもさらに豊富になる。



左から：「デイリークーラートート 5L」「デイリークーラー 10Ｌ」「デイリークーラートート 15L」「デイリークーラー 25L」「同 30L」

「デイリークーラートート」は、「5L」は500mlペットボトル6本、「15L」は同ペットボトル12本収納可能、「デイリークーラー」は、「10L」が500mlペットボトル11本、「20L」が同ペットボトル14本、「30L」は2Lペットボトルの場合8本、350ml缶の場合40本を収納することができる（国内の一般的な350ml缶、500ml、2Lのペットボトルを想定。ただし、飲料メーカーによって缶のサイズ感が異なる場合がある）。

「デイリークーラー」シリーズは、ジッパーでの開け閉めもスムーズで、さらに全製品薄く折りたたむこともでき、携帯や収納に便利な点も大きな特長。ソフトクーラーの最大の利点である軽さにおいては、シリーズ内で最大容量の「デイリークーラー30L」でも重量約670gととても軽いので、買い物時にも気軽に活用できる。

「デイリークーラー」シリーズは、側面にスマートフォンなどの小物を入れられるフロントポケットを搭載、コンパクトでありながら収納性にも優れている。また、インナーに抗菌ライナーを使用しているので、とても衛生的だとか。

コールマンの保冷パック「アイスブリック／S」（別売り／全4色／2月発売予定）と合わせて利用すると、さらに保冷力がアップし、保冷時間も持続する。

［小売価格］

デイリークーラートート5L：2420円

デイリークーラートート15L：2970円

デイリークーラー10L：3190円

デイリークーラー20L：3850円

デイリークーラー30L：4290円

（すべて税込）

［発売日］2月から順次

コールマン＝https://www.coleman.co.jp/