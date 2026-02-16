カルビーとメガハウス、「Calbee ルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」などを発売
カルビーと、メガハウスがコラボレーションした玩具「Calbee ルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」が、2月下旬から全国のおもちゃ売り場で発売される。また、「じゃがりこショック！！ミニ」も同時発売する。なお、これらの商品はいずれもメガハウスが販売元となる。
同商品は、カルビーのお菓子で親しまれているパッケージデザインや世界観を、遊んで楽しめるミニチュアトイとして表現したもの。子どもから大人まで、ゲームとしてもコレクションとしても楽しめる。
「Calbee ルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」は、カルビーの定番商品をモチーフにした、キーチェーン付きのミニサイズルービックキューブ。「ポテトチップス」や「じゃがりこ」、「かっぱえびせん」、「堅あげポテト」、「ピザポテト」に加え、「全面ポテトチップス」柄の特別デザインを含む全6種類をラインアップ。約34mmのコンパクトなミニサイズながら、各ブランドのデザインを細部まで再現した。コレクション性の高さはもちろん、実際に回して遊べるパズルとしての機能性も兼ね備えており、バッグなどに付けて持ち歩ける点も特長となっている。
「じゃがりこショック！！ミニ」は、本物そっくりのカップとスティックを再現したミニチュアゲーム。ふたを順番に開け、飛び出したら負けというシンプルなルールで、手軽にドキドキ感を楽しめる。約4cmのミニサイズながら細部までこだわり、全5種類・ボールチェーン付きでコレクションにも持ち歩きにもぴったりだとか。
［小売価格］
Calbee ルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜：各1100円
じゃがりこショック！！ミニ：各715円
（すべて税込）
［発売日］2月下旬
カルビー＝https://www.calbee.co.jp
メガハウス＝https://www.megahouse.co.jp