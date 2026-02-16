「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品は、「サラダチキンボール」と「揚 鶏つくね」を3月上旬から全国のスーパーマーケット等で発売する。



「揚 鶏つくね」

「夏の食卓をもっと楽しく、もっと手軽に」をテーマに火を使わずそのまま食べられる新商品「サラダチキンボール」と電子レンジで温めるだけで食べられる「揚 鶏つくね」を3月上旬に発売する。近年、地球温暖化の影響によって猛暑日が増加しており、深刻な社会問題となっている。家庭では猛暑の中、キッチンで火を使った調理を避けたいという声が多く上がっており、そうした課題を解決するため火を使う必要なく、簡単調理で食卓を彩る2品を新発売する。便利さと気軽さを求める現代のライフスタイルにぴったりの商品となっており、自宅での食事やお弁当にも最適だとか。

「サラダチキンボール」の「そのまま袋から取り出して簡単に食卓に並べられる便利さ」は、夏の暑くて火を使いたくない日や時間がない忙しい朝にぴったりとのこと。また、従来のサラダチキンのように袋開けた時に水分が飛び出ることもなく、サラダや冷たい麺料理のトッピングとしてたんぱく質が簡単にプラスできる商品となっている。

「サラダチキンボール」はひとくちサイズのボール状で、どんなシーンでも使いやすい形状が特長とのこと。ピロー袋入りで、必要な分だけ取り出してそのまま食べることができ、忙しい朝や暑い夏の食事にも最適となっている。

従来の真空タイプのサラダチキン商品にありがちな「汁が飛び出す問題」を解消し、袋を開けた後の調理や後片付けの手間がかからない。そのまま取り出して食べられるので、酷暑時の調理負担を減らしたい人に嬉しい商品となっている。

味付けはシンプルで、そのまま食べてもおいしく、サラダやお弁当のトッピングなど様々なシーンで使える。加熱済み商品のため、暑い日の食卓やお弁当にも調理の手間なくそのまま入れるだけで手軽に準備ができるす。

「サラダチキンボール」は、たんぱく質を気軽においしく摂れる点が魅力の一つ。食欲が落ちやすい猛暑の季節でも、ひとくちサイズで食べやすく、不足しがちなたんぱく質の補給をサポートする。

商品説明ひとくちサイズで、そのまま食べることのできるボール状のサラダチキン。加熱不要であっさりとした味わいなので、厳しい暑さの時期にもぴったりな商品となっている。サラダのトッピングやそのままオードブルとして、お弁当の隙間に入れるなど幅広く便利に使用できる。

「揚 鶏つくね」は、揚げることで肉の旨みを閉じ込め、しょうがを効かせた爽やかな風味を楽しめる商品。電子レンジで温めて食べられるため、暑さが厳しい季節でも調理の負担を軽減できる。

食欲が出ない時でも、しょうがの爽やかな風味が食欲を刺激し、さっぱりと食べることができ、夏場にピッタリの味わい設計にした。揚げることで肉の旨みをしっかりと閉じ込めているので、鶏肉の旨みも楽しめる。お弁当にもおつまみにも合う、万能な一品となっている。

火を使わずに電子レンジで温めるだけの手軽さが魅力だとか。暑い日でも調理の負担を軽減し、すぐに食べることができる。

しょうがをしっかり効かせた風味は、お酒のおつまみや大人のお弁当の一品としても相性抜群とのこと。昼にも夜にも幅広く活用できる。

たれが付いていないので、様々な料理素材として使え、炒め物やスープに入れたりなど様々な料理にアレンジしやすい点も魅力となっている。

商品説明鶏肉の旨みと⽣姜の爽やかな風味を効かせた鶏つくね。揚げ調理で肉の旨みを閉じ込め、シャキシャキ感のあるレンコンを組み合わせることで、飽きのこない食感の鶏つくねに仕上げた。たれが付いていないので、炒め物など様々な料理に使用でき、夕食の一品や酒のつまみにもぴったりだという。

［小売価格］

サラダチキンボール：240円

揚 鶏つくね：360円

（すべて税込）

［発売日］3月上旬

丸大食品＝https://www.marudai.jp