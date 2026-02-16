H.I.S.ホテルホールディングスが運営する、変なホテル 小松駅前は、石川県金沢市の老舗せんべい店の森田製菓とコラボレーションし、変なホテルのロゴが入った「変なホテルオリジナルせんべい」を2月13日から発売した。2枚入り5袋セットで450円（税込）。



「バードウォッチングプラン」イメージ

H.I.S.ホテルホールディングスが運営する、変なホテル東京 西葛西は、「バードウォッチングプラン」を2月13日から発売した。ホテル最寄り駅の西葛西駅からバスで約15分の葛西臨海公園は、東京屈指のバードウォッチングスポットであることから、同プランを企画した。バードウォッチングに適した、倍率8倍、対物レンズ有効径30mm、実施界8.3°、最短合焦点距離2mの双眼鏡の貸し出しとホットドリンクボトル（コーヒーまたは紅茶）を用意している。宿泊期間は3月31日までの約2ヵ月限定となる。朝食付き1万5000円から（1泊、1部屋）。



「ReFa ヘアケアセット付きプラン」イメージ

H.I.S.ホテルホールディングスが運営する、変なホテル東京 浜松町は、「ReFa ヘアケアセット付きプラン」を2月13日から発売した。大人気美容ブランドReFaの、ReFa ビューティックシリーズ シャンプー＆トリートメント 500mLを1部屋につき1セット用意している。朝食付き1万7065円から、素泊まり1万5765円から（いずれも1泊、1部屋）。

H.I.S.ホテルホールディングスが運営する、変なホテル舞浜 東京ベイは、春休みの学生旅行向けに、「カレッジプラン」を2月13日から発売した。恐竜グッズや夜食セットなどが当たる恐竜たまごくじを用意している。朝食付き2万660円から、素泊まり1万6660円から（いずれも1泊、1部屋）。

H.I.S.ホテルホールディングスが運営する、変なホテルプレミア東京 浅草田原町は、人気のボードゲームを14種類用意した「ボードゲーム遊び放題プラン」を2月13日から発売した。朝食付き1万5200円から、素泊まり1万3000円から（いずれも1泊、1部屋）。

H.I.S.ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社。日本・米国・韓国など世界7つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全12ブランド49ホテルを展開している。

［発売日］2月13日（金）

H.I.S.ホテルホールディングス＝https://www.hishotelgroup.com