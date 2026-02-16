キユーピーは、日清オイリオグループとの協働による成果として、国内で初めて、油付きPETボトルの水平リサイクル（ボトルtoボトル）を実現する。両社の工場から排出された油付きPETボトルの再生材料を新しいPETボトルの一部に再利用したドレッシング4品を、4月から一部店舗において数量限定で順次販売する（対象商品は、商品記載の製造所とロット番号によって判別が可能）。

これまで、油が付着したPETボトルは、リサイクルの洗浄工程で油が残り、再生材料の品質に影響を与える懸念から、リサイクルの仕組みが社会的に実装されていない。この課題に対し、キユーピーは日清オイリオグループと2024年5月から協働を開始した。長年油に向き合ってきた知見を生かした技術検証の結果、特定の資源循環スキームにおいて、油付きPETボトルから再生した容器の品質に問題がないことを確認し、その成果を論文で発表した。





今回は、キユーピーおよび日清オイリオグループの製造工場にて排出された油付きPETボトルを回収し再生材料を作った。その再生材料を一部使用して新しいPETボトルを作り、再び商品として届けることで、確実な資源循環の第一歩を踏み出す。

対象商品は、「キユーピー 深煎りごまドレッシング」「キユーピー シーザーサラダドレッシング」「キユーピー フレンチドレッシング（白）」「キユーピー コールスロードレッシング」の4品。内容量はすべて180ml、参考小売価格、賞味期間は通常品と同じとなる。

今回の取り組みは、今後のプラスチックの資源循環の可能性を広げる取り組みとのこと。これからも、油付きPETボトルの水平リサイクル（ボトルtoボトル）の取り組みを広げていくとともに、その他の用途に活用する可能性についても幅広く検討し、最適な資源循環スキームの構築を目指していく。

［発売日］4月

キユーピー＝https://www.kewpie.co.jp

日清オイリオグループ＝https://www.nisshin-oillio.com