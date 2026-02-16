昨年に創業180年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、2月16日から、リンドールをはじめとしたチョコレートを詰め放題専用カップいっぱいに詰めて楽しめる「PICK＆MIX詰め放題」を開催する。

今回の「PICK＆MIX詰め放題」では、定番の「ミルク」はもちろん、春の先取り気分を盛り上げる、心華やぐ可愛い包み紙の季節限定フレーバー「さくら＆クリーム」「スプリング」など、さまざまなチョコレートをたっぷり詰めて楽しめる。





カップは、カラフルなリンドールをあしらったS・Mサイズの2種類を用意した。蓋さえ閉まれば、詰め方は自由自在。子どもや友達と一緒にチャレンジしたり、詰め方次第では思っていた以上の粒数を詰められるかも。詰めたチョコレートを花見やピクニックなどでシェアするのもおすすめだとか。ぜひ店頭で体験してみてほしいという。

［小売価格］

PICK＆MIX詰め放題

Sサイズ：3980円

※リンドール約25粒想定で、通常から約500円お得

Mサイズ：4980円

※リンドール約35粒想定で、通常から約1300円お得

（すべて税込）

［開催日］2月16日（月）〜2月28日（土）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp