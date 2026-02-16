今年で68回目となった熊日30キロロードレースに、また新たな歴史です。2008年以来、16大会ぶりのドラマが待っていました。

【写真を見る】熊日30キロロードレース 先頭集団のレース展開（18.9㎞地点／22㎞地点／フィニッシュ）

RKK熊本放送では、今年も、解説に青山学院大学の原晋監督を迎え、熊日30キロロードレースの模様を伝えました。

八代出身・黒木陽向が序盤に仕掛ける

今年のレースはスローペースでスタート。そこでまず動いたのは、八代市出身で九州学院OB創価大学4年の黒木陽向（くろき・ひなた）選手でした。

好記録の目安「1km3分」ペースに戻そうと試みます。

創価大学4年 黒木陽向選手「ペースが遅すぎるというのと、牽制し過ぎていると思った。早い段階で集団を少ない人数にしたかったというのもあって、前の方で引っ張ったんですけど、なかなか全体的に1km3分ペースで行こうという感じがなかったので、そこからは後ろに一旦下がって、集団で”脚を溜めよう”と思って集団の中に隠れた」

それでも、黒木選手が話すように、「記録よりも順位」「勝負」に徹する選手が目立ち、なかなか全体のペースが上がりません。

そうした中、19km手前で大きな動きがありました。

愛三工業・住原聡太のロングスパート

実況「住原が出ました！愛三工業の住原が仕掛けました！」

愛三工業の住原聡太（すみはら・そうた）選手のロングスパートをきっかけに、レースが大きく動きます。

実況「そして佐藤が一気に前に出る！首位交代！佐藤と黒木が住原の前に出ました！」

コース最大の難所、22km地点、2回目の熊本西大橋を乗り越えたところで、コニカミノルタの佐藤真優（さとう・まひろ）選手と、集団の中に隠れていた黒木選手が前に出ます。

終盤は1人が抜け出し

そこからさらに抜け出したのはコニカミノルタの佐藤選手。終盤は一人旅となります。

注目は、佐藤選手のナンバーカード。101番、招待選手に次ぐ位置づけの「要請」選手です。

大会の長い歴史の中で招待選手以外が優勝したのはこれまでに3人だけ。直近の優勝は2008年の大会までさかのぼります。奇しくも、その時に優勝したのはコニカミノルタの選手でした。

コニカミノルタ 佐藤真優選手「しゃあっ！！」

史上4人目、16大会ぶりに招待選手以外の王者が誕生しました。

そして、大会の歴史に特別な記録を残したのは、またしてもコニカミノルタの選手でした。

佐藤真優「偉大な先輩方に続けたということは、すごく嬉しいことですし、コニカミノルタは強いチームでなければいけないと思いますので、そういったところで自分も活躍できればいいのかなと思います」



一時はレースを引っ張り、最後は佐藤選手の背中を追いかけた地元勢の一人、黒木選手は準優勝。「新人賞」も獲得しました。

黒木陽向選手「力負けしてしまって悔しい気持ちも強くあるんですけど、沢山の人に沿道で応援していただけて、凄く幸せな気分でした」

〈結果〉

▼男子

1位 佐藤真優（コニカミノルタ）

1時間31分51秒

2位 黒木陽向（創価大学）

1時間32分25秒

3位 大林洸己（SGホールディングス）

1時間32分31秒

4位 荒牧琢登（順天堂大学）

1時間32分32秒

5位 住原聡太（愛三工業）

1時間33分38秒

6位 飯田翔大（青山学院大学）

1時間34分11秒

7位 中村唯翔（SGホールディングス）

1時間34分34秒

8位 大津顕杜（中央発條）

1時間34分55秒

▼女子

1位 大塚英梨子（肥後銀行）

1時間49分50秒

2位 久保心優（肥後銀行）

1時間50分00秒

3位 多田妃奈（肥後銀行）

1時間50分07秒