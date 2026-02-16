声優・池田勝さん死去 享年83 「ヤッターマン」「サクラ大戦」や吹き替えでも活躍【全文】
声優の池田勝さんが、1月31日に心筋梗塞による心不全のため亡くなった。享年83。
サイトでは「令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83。葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と伝えられている。
池田さんは「ヤッターマン」のヤッターワン役、「サクラ大戦」の米田司令役をはじめ、吹き替えでも活躍。「ミッドナイト・ラン」「真実の瞬間」ではロバート・デ・ニーロ、「バットマンビギンズ」「ダークナイト」ではモーガン・フリーマンの吹き替えを担当している。
■報告全文
当組合所属俳優 池田勝 儀
令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83。
葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
東京俳優生活協同組合
理事長 米田雄司
