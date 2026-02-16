多くの人を悩ませるあの季節がやってきました。

【写真を見る】スギ花粉？インフル？同時流行で「どっちか分からない」問題 耳鼻科に患者殺到 薬局での売れ筋は？

記者「熊本城マラソンの雰囲気が残る二の丸広場です。ウォーキングなど軽い運動をするには気持ちの良い天気です」

70代「ちょうど良いですね。気分もさわやかになる」

近付く春に期待が高まります。

一方で、気になるのが…

70代「目がもう真っ赤になるから、こうしていつもかいている」

60代「ここ１週間くらいですかね。のどがイガイガする、あと鼻水ですね」

この季節の厄介者「花粉症」です。

多くの人がマスクなどで対策をしていました。

病院を覗いてみると――

なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 中野幸治 理事長「粘膜が充血している。そして腫れているね。間違いないですね完全にスギ花粉症ですね」

こちらのクリニックには、16日の午前中だけで160人ほどの患者が来院していました。

中野幸治 理事長「多かったのでびっくりした。またインフルエンザが増えたかなというイメージ」

いつになく多いという患者の数。

その訳は、これから本格化する見通しの花粉症の患者に加え、例年2月頭にはピークを迎えるインフルエンザの流行が今も続いているからです。

のどの痛みや咳、鼻水など、花粉症とインフルエンザの症状が似ているのも厄介なポイントです。

中野幸治 理事長「自分は花粉症だと思っていても実はインフルエンザだったり、インフルエンザだと思っていたら花粉症だったりというケースもあるので、そういった症状があった場合は早めに受診して症状を抑えこんでいくことが必要」

薬局を覗いてみると――

花粉症が本格化するのを前に、シモカワ薬局下通店では、特設コーナーを1月下旬に設置しました。

予防グッズや薬など50種類以上を扱っています。

シモカワ薬局下通店 井上修 店長「やはりこういった薬ですよね。症状が出てから来店するので、こうした薬を買う人が多い」

内服薬やマスクなどに加え、今年は鼻に詰めて鼻水が垂れるのを防ぐアイテムも好調な売れ行きだということです。

マスクを購入した女性「マスクは大体、毎日。他所に行く時は必ずしている。家にいる時はしなくていいから」

花粉症ではないものの、予防のために予備のマスクを購入する人もいます。

花粉症かインフルエンザか分からずに来る人もいるといいます。

井上修 店長「やはり店頭に来て、どちらか分からないという人たちが多い。発熱があるかどうかというのが一つのポイントかと思います。発熱があるならばインフルや他の風邪の症状の可能性が高いので、病院をおすすめしています」

熊本県内では、2月中旬にもスギ花粉の飛散が本格化する可能性があり、早めの対策が必要です。

花粉症かインフルエンザか 自己判断せず

＜花粉症とインフルエンザで似ている症状＞

のどの痛み、咳、鼻水、発熱

☆目がかゆい → 花粉症

☆熱が37.5度以上 → インフルエンザなどの感染症

ただ、中野理事長は「これはあくまでも傾向のため、自己判断せず早めに受診してほしい」と話しています。