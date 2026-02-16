¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ´î¤Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥§¥Ç¥ê¥«¡¦¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥Í¡á12Æü¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û³«ºÅ¹ñ¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£15Æü¤ÎÂç²ñÂè10Æü¤ò½ª¤¨¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥á¥À¥ëÁí¿ô¤¬Á°²óÂç²ñ¤ò5¸Ä¾å²ó¤ë22¸Ä¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤ÎÅßµ¨ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿1994Ç¯¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÂç²ñ¤Î20¸Ä¤òÄ¶¤¨¡Ö¶â¡×8¸Ä¤â¿·µ­Ï¿¡£ÃÏ¸µ»æ¤Î1ÌÌ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤¬Ã¦Ë¹¡×¡Öµ­Ï¿Åª¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤ê¡¢Âç¤­¤ÊÇ®¶¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÃÏ¸µ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡£12Æü¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³«²ñ¼°¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥Í¤À¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï¹ñ´ú¤¬ÍÉ¤ì¤ëµÒÀÊ¤ØÎ¾¼ê¤òÆÍ¤­¾å¤²¡¢´ÑÀï¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤«¤éÊúÍÊ¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£

¡¡¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤ÏÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¿·Àß²ñ¾ì¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¹ñºÝÂç²ñ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤Ç¤âÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç2¼ïÌÜÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£

¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï²Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¹ñÆâ3¥«½ê¤Ë¶¯²½µòÅÀ¤òÀßÃÖ¡£¶áÇ¯¤ÏÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²Ê³ØÌÌ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥Í¤Ï¡Ö4Ç¯´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£