¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û³«ºÅ¹ñ¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£15Æü¤ÎÂç²ñÂè10Æü¤ò½ª¤¨¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥á¥À¥ëÁí¿ô¤¬Á°²óÂç²ñ¤ò5¸Ä¾å²ó¤ë22¸Ä¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤ÎÅßµ¨ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿1994Ç¯¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÂç²ñ¤Î20¸Ä¤òÄ¶¤¨¡Ö¶â¡×8¸Ä¤â¿·µÏ¿¡£ÃÏ¸µ»æ¤Î1ÌÌ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤¬Ã¦Ë¹¡×¡ÖµÏ¿Åª¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇ®¶¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÏ¸µ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡£12Æü¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³«²ñ¼°¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥Í¤À¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï¹ñ´ú¤¬ÍÉ¤ì¤ëµÒÀÊ¤ØÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢´ÑÀï¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤«¤éÊúÍÊ¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤ÏÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¿·Àß²ñ¾ì¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¹ñºÝÂç²ñ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤Ç¤âÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç2¼ïÌÜÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï²Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¹ñÆâ3¥«½ê¤Ë¶¯²½µòÅÀ¤òÀßÃÖ¡£¶áÇ¯¤ÏÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²Ê³ØÌÌ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥Í¤Ï¡Ö4Ç¯´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£