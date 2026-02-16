国民的アイドルグループ出身のタレントが、憧れのガーリーなヘアスタイルに劇的変化。その仕上がりに、審査員から「“遊び”がある」と称賛の声が上がった。

【映像】本人“涙”の劇的ビフォーアフター

2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2では、前回の審査で勝ち残った12人による3次審査の模様が公開された。3次審査は3人1組のチーム戦で行われ、カットモデルとして元国民的アイドル4人が登場。美容師たちはチームごとに1週間かけて、彼女らの理想の恋髪を作り上げる課題に挑んだ。

SKE48在籍中にはキャプテンや劇場支配人も務め、2024年12月に15年間のアイドル活動に幕を下ろした斉藤真木子（31）。「その間（恋愛とは）無縁だったので…。アイドルを卒業して仕事を頑張りたいけど、恋愛も楽しみたい」と恋愛への意欲を告白。「ガーリーには憧れがあって」と希望を語りつつ、「自分的には今が最上級だと思っているんですけど、もしこれ以上かわいくなれるなら」と期待を込めてオーダーした。

担当チーム（あいり、元杉允駿、前澤啓太朗）は、本人の希望どおり「かわいい全振りガーリー」をテーマに設定。「本当はもっとかわいいのもやってみたかった」という斉藤の言葉をヒントに、レッド系のカラーとツインお団子ヘア、衣装で王道アイドルのプライベート感を演出した。

変身後、この場で初めて自身の姿を確認した斉藤は「うわーっ！すごーい！」と絶叫。「え、ちょっと泣きそう」と感激し、目に涙を浮かべて喜びをあらわにした。

審査員長の“日本一予約が取れない美容師”高木琢也氏は「『遊び』があるチームだなと思いました。色とエクステのマッチがすごく綺麗」と高く評価。「思いっきりガーリーに振ってみようという企画というか、ご自身がなられたいテーマにすごく沿っている」と称賛した。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。