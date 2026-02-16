高耐久で軽量、ジルコニアセラミック素材のスマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」
スマートリングを開発・提供するフィンランドのOURAは、ジルコニアセラミックを採用したスマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」を発売した。価格は74,800円。公式サイトのほか、Amazon.co.jp、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキで取り扱う。
Oura Ring 4 Ceramic。カラーはMidnight（ミッドナイト）、Petal（ペタル）、Tide（タイド）、Cloud（クラウド）の4色
Oura Ring 4 Ceramicは素材に耐久性と軽さを両立し、かつアレルギーの心配が少ない高性能ジルコニアセラミックを採用。焼成プロセスを経て素材の強度を高め、なめらかで光沢のある質感を実現した。
機能面では2025年7月に発売したOura Ring 4の機能を踏襲し、睡眠、アクティビティ、体表温の変化、心拍数、ストレスなど50以上の健康指標を計測可能。計測したデータは「コンディションスコア」「睡眠スコア」「アクティビティスコア」の3つに集約し、専用アプリで確認できる。
カラーはMidnight（ミッドナイト）、Petal（ペタル）、Tide（タイド）、Cloud（クラウド）の4色を用意。お手入れ用のセラミック・ポリッシング・パッドが付属する。
