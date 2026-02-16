「再会〜Silent Truth〜」(テレビ朝日)

2026年1月より放送中のドラマ「再会〜Silent Truth〜」(テレビ朝日)。原作は第56回江戸川乱歩賞を受賞した横関大の小説「再会」で、主演を竹内涼真、ヒロインを井上真央が務めており、2人の幼馴染を瀬戸康史、渡辺大知が演じている。小学生の頃に4人で共有した"誰にも言えない秘密"が、23年の時を経て、"ある事件"につながっていくヒューマンラブミステリーだ。

刑事の飛奈淳一(竹内)は、神奈川県三ツ葉警察署への異動を機に、長らく離れていた地元へ戻る。異動から2カ月、淳一は至って平穏な街で職務に従事していた。しかし、そんな町である日、スーパーマーケット「スマイルサクマ」の店長・佐久間秀之(小柳友)が何者かに射殺される事件が発生。被害者の秀之は、淳一の小学生時代の同級生・佐久間直人(渡辺)の異母兄だった。神奈川県警から応援に駆けつけた捜査一課の刑事・南良理香子(江口のりこ)とともに事件の捜査を担当することになった淳一は、遺族である直人のもとを訪れ、久しぶりの再会を果たす。

刑事・淳一(竹内涼真)が容疑者として再会する初恋の相手・岩本万季子を井上真央が演じている (C)テレビ朝日

その直後、捜査会議で事件の容疑者としてある女性の名が浮上。それはなんと、淳一の初恋の相手で、現在は美容師として働く岩本万季子(井上)だった。さらに、万季子の元夫であり同級生の清原圭介(瀬戸)も加わり、淳一、万季子、直人、圭介の4人は23年ぶりに顔をそろえることになる。実は彼らには共通の過去があった。それは、小学6年生の頃、巡査長の清原和雄 (弓削智久)が殉職した事件現場に遭遇したこと。そこで使用された和雄の拳銃を密かに持ち出し、校庭に埋めた――それが4人だけの秘密だったのだ。そして今回の殺人事件で使用された拳銃が、かつて彼らが校庭に埋めたものと同一であることが判明する...。

■葛藤を繰り返す淳一の複雑な心境を、竹内涼真が映し出す

(C)テレビ朝日

物語の中心にあるのは、かつて強い絆で結ばれていた幼なじみ同士の"再会"。しかしそれは、心弾む再会ではない。事件をきっかけに再び交差した4人の時間は、止まっていたはずの感情と、封じてきた真実を浮かび上がらせていく。

竹内が演じる飛奈淳一は、多くの葛藤を抱える人物。子供のころから腕っぷしが強く、勇敢で責任感も強い淳一は、大人になってからはある思いを抱いて警察官になったのだが、時折、夢にうなされたり、思い悩むあまり人知れず苦しむ不安定な姿を見せる。それは4人で共有した秘密、そしてさらには淳一が1人で抱え続けてきた罪の念によるもの。加えて万季子たちとの再会後は、幼なじみである自分と刑事としての自分の間で揺れ動き、さらには警察組織に対して自身の過去を隠さねばならない状況に置かれるなど、葛藤は深まるばかり。

竹内はそんな淳一の内面にある葛藤や弱さを、視線の揺れや言葉にしない間、わずかに強張る表情など微細な演技で表現。刑事としての正義感、仲間を信じたいという真っすぐで純な想い、過去の罪に苛まれる心、万季子への初恋の情...淳一の中で複雑に渦巻く心情がしっかりと体現されている。特に井上演じる万季子と対峙する場面での竹内の表情は見事で、刑事としての顔と、かつて彼女に想いを寄せていた頃の少年の面影が同時に浮かぶ。その二面性こそが、物語に奥行きを与えている。

■長い沈黙の中で秘めてきたそれぞれの想い...そこに隠された真実とは？

(C)テレビ朝日

井上が演じるヒロインの万季子は、息子・正樹(三浦綺羅)が「スマイルサクマ」で万引きをしたことから、事件直前に秀之と関わっており、捜査上に名前が挙がることになる。息子を守りたい一心で圭介とともに嘘を重ねていくわけだが、そんな万季子の姿からは母親としての覚悟がひしひしと伝わってくる。井上の真っすぐなまなざしは万季子を芯の強い女性だと印象付け、時折、瞳に滲む迷いや寂しさは、"彼女はどんな思いを秘めているのだろう"と視聴者を引き込む。

(C)テレビ朝日

これまでに、4人が23年前に拳銃を埋めたことを始め、その拳銃が現金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄のもので、彼は圭介の父親だったことなど、さまざまなことが明かされてきた本作。2月10日に放送された第5話では、直人が警察に任意同行された末に、兄の秀之を殺害したと自供。さらには直人の口から、淳一にまつわる衝撃の事実も語られた。とは言え、まだ不可解な点は随所に散りばめられており、南良も万季子たちの動向から目を離してはいない。

(C)テレビ朝日

17日(火)に放送予定の第6話では、南良が淳一と直人、万季子、圭介を招集し、23年前に彼らが遺体を発見した森の中へ。幾重もの秘密と嘘で覆い隠された彼らの記憶の断片をひも解きながら、当時の状況を改めて検証し始める...。

「Silent Truth」、日本語に訳すと"沈黙の真実"だろうか。23年もの間、沈黙を貫いた彼らは、それぞれにどんな想いを抱え、何を守ってきたのか。そして、過去からつながって起きた現在の事件の真相には、何が隠されているのか。今後の展開からも目を離せない。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

再会〜Silent Truth〜

放送日時：2026年1月13日より、毎週(火)21:00〜放送中

チャンネル：テレビ朝日系

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

＜配信情報＞

TVerで１〜3話＋最新話 見逃し配信中

https://tver.jp/series/srv5utjafh

出演：竹内涼真 井上真央 瀬戸康史 渡辺大知 北香那 段田安則 江口のりこ

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ