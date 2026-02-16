¡È¤Ï¤ÊÎø¡É¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤â...♡¡ÚÌÀÂçÁ°¡¦¿·ÂåÅÄ¡¦²¼ËÌÂô¡Û¤Î¥¨¥â¤¤Ìë°û¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄ´ºº¡ª

¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤×¤ê¤«¤ï½÷»Ò¡¢É¬¸«...¡ªº£²ó¤Ï¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÌÀÂçÁ°¡¦¿·ÂåÅÄ¡¦²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¤ÎÌë°û¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÍ§¤À¤Á¤È¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿♡

µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ï¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿»¤ì¤Á¤ã¤¦

¤¿¤À¤ª¼ò¤ò°û¤à¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²µ½÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬°æ¤ÎÆ¬Àþ¡£²»³Ú¡¢³¨²èËÜ¡Ä¡Ä¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ëÌë¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹♡

ÌÀÂçÁ°

Check! Shisha Cafe&Bar GOONies

¤¢¤Î¡¢¥¨¥â¡Á¤¤¿Íµ¤±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥·¥ãÅ¹

¥Ó¥ë¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿3³¬¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È±Ä¤à¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¡¼¥·¥ã¥Ð¡¼¡£±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤ÈÂç¤­¤Ê¥½¥Õ¥¡¤Ï¥Á¥ë³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£

¥Ü¥É¥²¤äÌ¡²è¤â¤¢¤ë¤«¤é¤ª¼ò¤È¥·¡¼¥·¥ã¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¥·¡¼¥·¥ã½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö
´ÇÈÄ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤

½»¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾¾¸¶1-36-7 TRNÌÀÂçÁ°3F
☎︎¡§050-1123-9381
±Ä¡§Æü¡ÁÌÚ 15:00¡ÁÍâ1:30¡¢¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü 15:00¡ÁÍâ4:30
µÙ¡§ÌÚÍË
https://www.goonies-shisha.com

¿·ÂåÅÄ

Check! °û¤ß²°¤¨¤ë¤¨¤Õ¤ë

²»³Ú¹¥¤­¤¬½¸¤Þ¤ëNEW¥¹¥Ý¥Ã¥È

±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤ÎÎ©¤Á°û¤ß²°·ó¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡£½¼¼Â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥µ¥¯°û¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¹¥¤­¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤äÅ¹Æâ¤Î»¨»ï¤ò¥Ç¥£¥°¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£

¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¿·ÂåÅÄ¤ËÍè¤¿¤é¤¨¤ë¤¨¤Õ¤ë¤ØGO¡ª

¤ª¤¤¤·¤¤¤¢¤ó´Î¤ËÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ÏÀÖÀ±♡
¥ì¥³¡¼¥É¤¬Ë­ÉÙ¤Ç²¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¤¤é¤ì¤Á¤ã¤¦

½»¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄ5-28-3 1F LFR¡ÊLIKE A FOOL RECORDS¡¿°û¤ß²°¤¨¤ë¤¨¤Õ¤ë¡Ë
☎︎¡§03-6883-7180
±Ä¡§Ê¿Æü 19:00¡Á24:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë 16:00¡Á24:00
¢¨ÉÔÄê´ü¤Ç14:00¡Á24:00¡ÊX¤Ëµ­ºÜ¤¢¤ê¡Ë
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
X¡§@eruefuru

²¼ËÌÂô

Check! CANDLE CAFE¡õLaboratory ¦¤­¶

¥¢¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹Ê»Àß¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö

¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÁõ¾þ¤¬¤­¤ì¤¤¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡Ö¼Â¸³Åª¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÊ»Àß¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡£

´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÇSNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£

¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ëÅ¹Æâ♡
¥¢¡¼¥È´Õ¾Þ¤Î¤¢¤È¤Ï¼«²ÈÀ½¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤ò
¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤¬ÈþÌ£

½»¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-37-3 2F±¦±ü
±Ä¡§11:00¡ÁÍâ5:00
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
Instagram¡§@candlecafe12

»£±Æ¡¿ÃÓÅÄ²ÖÍü¡¢±öÃ«Ì¤Íè Ê¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò¡¢ÁðÌîºéÍè¡¢Âç·§¶ÜÆà

