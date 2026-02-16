¡È¤Ï¤ÊÎø¡É¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤â...♡¡ÚÌÀÂçÁ°¡¦¿·ÂåÅÄ¡¦²¼ËÌÂô¡Û¤Î¥¨¥â¤¤Ìë°û¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄ´ºº¡ª
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤×¤ê¤«¤ï½÷»Ò¡¢É¬¸«...¡ªº£²ó¤Ï¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÌÀÂçÁ°¡¦¿·ÂåÅÄ¡¦²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¤ÎÌë°û¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÍ§¤À¤Á¤È¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿♡
µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ï¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿»¤ì¤Á¤ã¤¦
¤¿¤À¤ª¼ò¤ò°û¤à¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²µ½÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬°æ¤ÎÆ¬Àþ¡£²»³Ú¡¢³¨²èËÜ¡Ä¡Ä¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ëÌë¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹♡
ÌÀÂçÁ°
Check! Shisha Cafe&Bar GOONies
¤¢¤Î¡¢¥¨¥â¡Á¤¤¿Íµ¤±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥·¥ãÅ¹
¥Ó¥ë¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿3³¬¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È±Ä¤à¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¡¼¥·¥ã¥Ð¡¼¡£±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤ÈÂç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤Ï¥Á¥ë³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Ü¥É¥²¤äÌ¡²è¤â¤¢¤ë¤«¤é¤ª¼ò¤È¥·¡¼¥·¥ã¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½»¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¾¾¸¶1-36-7 TRNÌÀÂçÁ°3F
☎︎¡§050-1123-9381
±Ä¡§Æü¡ÁÌÚ 15:00¡ÁÍâ1:30¡¢¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü 15:00¡ÁÍâ4:30
µÙ¡§ÌÚÍË
https://www.goonies-shisha.com
¿·ÂåÅÄ
Check! °û¤ß²°¤¨¤ë¤¨¤Õ¤ë
²»³Ú¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ëNEW¥¹¥Ý¥Ã¥È
±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤ÎÎ©¤Á°û¤ß²°·ó¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡£½¼¼Â¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥µ¥¯°û¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¹¥¤¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤äÅ¹Æâ¤Î»¨»ï¤ò¥Ç¥£¥°¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¿·ÂåÅÄ¤ËÍè¤¿¤é¤¨¤ë¤¨¤Õ¤ë¤ØGO¡ª
½»¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄ5-28-3 1F LFR¡ÊLIKE A FOOL RECORDS¡¿°û¤ß²°¤¨¤ë¤¨¤Õ¤ë¡Ë
☎︎¡§03-6883-7180
±Ä¡§Ê¿Æü 19:00¡Á24:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë 16:00¡Á24:00
¢¨ÉÔÄê´ü¤Ç14:00¡Á24:00¡ÊX¤ËµºÜ¤¢¤ê¡Ë
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
X¡§@eruefuru
²¼ËÌÂô
Check! CANDLE CAFE¡õLaboratory ¦¤¶
¥¢¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹Ê»Àß¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö
¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡Ö¼Â¸³Åª¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÊ»Àß¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡£
´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÇSNS¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
½»¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-37-3 2F±¦±ü
±Ä¡§11:00¡ÁÍâ5:00
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
Instagram¡§@candlecafe12
»£±Æ¡¿ÃÓÅÄ²ÖÍü¡¢±öÃ«Ì¤Íè Ê¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò¡¢ÁðÌîºéÍè¡¢Âç·§¶ÜÆà