VKENDより高峰ナダレ氏のオリジナルキャラクター「ソフィア・F・シャーリング」がウェットスーツ姿でフィギュア化
【ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.】 11月 発売予定 価格：30,580円
11月 発売予定
海外メーカー「VKEND」は、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.」を11月に発売する。価格は30,580円。
本商品はイラストレーター・高峰ナダレ氏が描いたオリジナルキャラクター「ソフィア・F・シャーリング」をウェットスーツ姿で1/6スケールフィギュア化したもの。
大胆に前を開いたウェットスーツ姿が表現され、背中には精密なメカが造形されている。豊満なボディラインにウェットスーツの浮いた隙間なども造形で表現されている。
ウェットスーツのマーキングも緻密に施され、質感もこだわりが感じられるものとなっている。
ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.
11月 発売予定
価格：30,580円
スケール：1/6
サイズ：全高約285mm(台座含む)
✨本日から受注開始- VKEND (@VKEND_Hobby) February 16, 2026
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約285mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
出荷予定:2026年10月
以下のリンクから購入‼️https://t.co/qcVcMjWdGj https://t.co/CJsirSAzXg
(C)高峰ナダレ