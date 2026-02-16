【ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.】 11月 発売予定 価格：30,580円

海外メーカー「VKEND」は、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング ウェットスーツVer.」を11月に発売する。価格は30,580円。

本商品はイラストレーター・高峰ナダレ氏が描いたオリジナルキャラクター「ソフィア・F・シャーリング」をウェットスーツ姿で1/6スケールフィギュア化したもの。

大胆に前を開いたウェットスーツ姿が表現され、背中には精密なメカが造形されている。豊満なボディラインにウェットスーツの浮いた隙間なども造形で表現されている。

ウェットスーツのマーキングも緻密に施され、質感もこだわりが感じられるものとなっている。

スケール：1/6

サイズ：全高約285mm(台座含む)

(C)高峰ナダレ