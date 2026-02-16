



「コカ・コーラ FIFAワールドカップ26」ジャパンアンバサダーに就任した、HIP HOP/R&BアーティストグループXGが「コーク限定ユニ」と合わせたファッションで登場し、キャンペーンを盛り上げるWEBムービーを「コカ・コーラ」公式SNSで公開。

【写真】XG「コカ・コーラ」限定ユニフォーム着用カット

キャンペーンの目玉は、先着10万名に提供される「コカ・コーラ」限定ユニフォーム（通称：コーク限定ユニ）。このユニフォームはY2Kファッションにインスピレーションを得たレトロなデザインが特徴で、国名が入った全10種が展開される。公式SNS（X／Instagram）で公開されるWEBムービーでは、XGのメンバーがこのユニフォームを身に纏って登場。単なる観戦着に留まらず、普段着としても活用できるスタイリッシュなコーディネートを提示している。

今回のキャンペーンでは、XGが着用するユニフォームのほかにも、「FIFA ワールドカップ26」の熱狂を現地から届ける「現地リポーター」になれる権利（応援ツアー）への応募が可能となっている。これに関連し、プロサッカー選手の長友佑都選手による、ツアー参加者に向けたメッセージムービーも公開された。

XGの各メンバーは、それぞれの個性を活かしたファッションのポイントを次のように紹介している。■JURIN爽やかなホワイトベースのユニフォームにキラキラのボトムを合わせているのと、パールのネックレスもポイントです。■CHISA青と赤の原色の組み合わせがとても可愛いので、ボトムは迷彩柄とブーツでカッコよく締めてみました。■HINATAオーバーサイズのユニフォームをミニマルに着こなしつつ、デザインが入ったデニムに中に着ているレギンス、チェーンのアクセサリーの組み合わせがお気に入りです。■HARVEY明るい黄色と緑のアクセントがスポーツ観戦にぴったりなユニフォーム。ボヘミアンなベルトとブーツと合わせると、より一層テンションが上がります。■JURIAカッコいいユニフォームとスカートを合わせているのと、レースアップのロングブーツも可愛いポイントです。■MAYAユニフォームはシンプルなのですが、青色のタイツやピンク色の靴下でカラフルな組み合わせやポイントがお気に入りです！

それとウエストに巻いているネクタイもとてもチャーミングなアクセントでお気に入りです。■COCONA私は黒のユニフォームにシルバーのスタッツが付いたボトムスや、ゴールドのゴツめのアクセサリーを合わせてみました！