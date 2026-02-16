16日、東京都内でもスギ花粉の飛散が始まったと発表されました。花粉症の人にとってつらいシーズンが始まってしまいましたが、花粉症ではない人も花粉で肌が荒れることがあり、注意が必要だといいます。

■春の足音とともに近づく…花粉症

真っ赤なイチゴの甘い香りに誘われひときわにぎわう、横浜市で行われているイチゴのお祭り。

イチゴをたっぷり使ったクレープや、不動の人気を誇るショートケーキなど、のべ46店舗のイチゴのメニューが味わえるとあって、イチゴ好きのお客さんの熱が高まります。

その熱とともに気温も高く、横浜市の日中の気温は14.6℃を記録。東京でも16.7℃を記録し、各地で春本番の陽気となりました。

少しずつ近づく春の足音。それとともに近づくのが“花粉症”です。

お客さん

「薬のんできたけどダメ」

──しんどいですか？

お客さん

「しんどいです。いま多分鼻水たれている」

◇

マスクで対策していたお客さんは…。

お客さん（3児の母）

「鼻水は止まらない。目もかゆい。マスカラつけちゃうと花粉がついちゃう。みんな（家族）そろって花粉症。もう大変」

家族みんなで花粉症。せっかくの甘いイチゴを食べても…。

お客さん（3児の母）

「味は正直そんなに。でもちょっと…」

──あまり細かく判別できない？

お客さん（3児の母）

「そうですね。持ち帰りでいくつか買ったんで、おうちで薬のんで味わいたいな」

■今年の花粉、平年の約3割増しの予想

ウェザーニュースによると、今年の全国の花粉の飛散量は、記録的猛暑の影響もあり“平年の約3割増し”と予想。北海道・東北北部・北陸などでは、2倍以上と大幅に増加するとみられています。

いまや“2人に1人”が発症しているといわれる花粉症。都内の店では、すでに対策コーナーが設置されていて、目を守る定番のゴーグルに、ミストで花粉の付着を防ぐスプレーも登場。

中でも去年に引き続き“売れ筋”だというのが…。

◇

ハンズ 広報部・青木玲さん

「鼻に直接装着する鼻マスクです」

花粉の侵入を防ぐものなど80種類ほどの「花粉対策グッズ」を扱っていて、売り上げ（ハンズ新宿店）は昨年比で約2割増加しているといいます。

ハンズ 広報部・青木玲さん

「去年より花粉飛散量が多い予測。早めに備える方が増えている」

■顔のかゆみ「花粉皮膚炎」のおそれも…

花粉の影響は、都内の皮膚科でも…。

東京八丁堀皮膚科・形成外科 大日方夏美医師

「どうされましたか？」

20代

「花粉症で目がかゆくなってきたのと、顔全体うっすら赤くて、かゆみがあったので」

前日の15日から、顔のかゆみに悩まされているといいます。

東京八丁堀皮膚科・形成外科 大日方夏美医師

「花粉が関連している可能性が高い。皮膚も同じ時期にかゆくなる、花粉皮膚炎」

花粉が肌に付着し、かゆみなどを引き起こす「花粉皮膚炎」の疑いが。この「花粉皮膚炎」、花粉症でない人でもかかるおそれがあるといいます。

◇

東京八丁堀皮膚科・形成外科 大日方夏美医師

「花粉が皮膚に付着することで、刺激となってかゆみを引き起こし、かきむしったり、こすってしまうことで、湿疹（しっしん）性の病変になっていきます。目周りに出る方が一番多くて、花粉の飛散量が増えると症状を訴えられる方は多くなる」

医師によると、顔に付着した花粉を落とすことが大切で、対策の1つとして帰宅後は早めに洗顔をし、保湿をすることで防げるということです。

今週末には全国的に3月から4月並みの暖かさとなる予報で、引き続き花粉の飛散に注意が必要です。