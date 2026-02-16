お笑いコンビ・ガンバレルーヤが１５日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。女芸人No.１決定戦「ＴＨＥ Ｗ」を制した人気芸人と、若手時代にトリオを組む計画だったことを初告白した。

ＮＳＣ３５期の同期であるガンバレルーヤ、紅しょうが・熊元プロレス、ゆりやんレトリィバァの４人で仲良し共演に。まひるがヒソヒソ話をするようなトーンで、「まだ誰にも言ってないんだけどさ…実は、（熊元も含めた）ここトリオになるかも、って話あったよね」と切り出して、熊元を加えた３人で活動していた時期を回想。長い付き合いながら初めて知った様子のゆりやんは、「え〜、そうなんや。おもろそうやけどな、それも」と驚きの声をあげた。

まひるとよしこで組んでいたガンバレルーヤに、後から加入する流れだったという熊元は、「ここ２人は、２人ともツッコミというよりボケっていう感じやったから。ツッコミ探してたよな。私が２人どうにかしよかって、ツッコんだろかって」と経緯を説明。幻のトリオ時代を振り返りつつ、まひるは「ちょっとインディーズライブに出たりして、２個くらいコント作ったけど、最終的に『仲悪くなるのがイヤだ』という理由で」と、結果としてコンビへ戻したことを明かした。