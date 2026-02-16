ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子で混合団体銅メダル獲得の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が１６日、ミラノで記者会見を行った。４大会連続出場となった五輪で全３種目を終え、ノーマルヒル１３位、混合団体はスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダル、初採用のラージヒルは１６位。「初めて五輪に出場したとき（１４年ソチ大会）はノーマルヒルのみだったが、女子ジャンプの先輩がけん引してくださったおかげで３つのチャンスをいただいた。今持っている力を発揮して、たくさんの方に支えられてチームのメダルを持って帰れるので、たくさんの方に見てほしい。今はホッとした気持ちでいっぱい」と、安ど感を浮かべた。

個人での表彰台には届かなかったが、高梨自身は４年前の雪辱となった混合団体がハイライトとなった。「飛ぶ直前までずっと丸山（希）選手や小林（陵侑）選手、二階堂（蓮）選手が寄り添ってくれて、背中を押し続けてくれたおかげで心強くスタート切れた。五輪に来て一番いい状態でジャンプをそろえられた。選抜選手に選んでいただいてから、ずっと緊張していて、自分のジャンプができるのかと自信を持ててなかったが、前夜からみんなが寄り添って支えてくれる感覚があって、何を言うでもなく励ましてくれて試合に臨めた。皆さんに取らせてもらったメダル。今までの五輪の中でも特別な瞬間になって、一番印象に残る場面だった」と、あらためて実感を込めた。

会見の最後には、記者からの「オリンピックは好きですか？」と意表を突くような問いかけに思わず笑顔を浮かべたが、「今回ようやく楽しんで試合に臨めたと思う」とうなずいた。「日本チームの支えもあるし、前回大会で（スーツ規定違反など）やってはいけないことをしてしまい、自分がこの場（五輪）に戻ってこられると１ミリも思ってなかった。そう思わせてくれたのも仲間のおかげでもあるし、受け入れてくれた日本チームのおかげ。（その中で）４年間をかけて自分がやるべきことを模索してきたつもりで、正解とは言えないものもあったが、すごく試行錯誤して過ごせた４年間だった。この舞台に戻ってこられて、混合団体に出場させていただき、メダルを取らせていただいて、たくさんの方の支えでここにいられるんだなと。その中で楽しく過ごせた」と感謝を込めた。

今後については「個人としては悔しい結果になったが、ジャンプの内容はいい２本を飛べた。また次につなげていけたら。選手としては自分のジャンプを見て（競技を）始めてくれる子どもたちが増えてくれるのが一番うれしいこと。そういうパフォーマンスができるようにこれからも頑張っていきたい」と言及。２０３０年の五輪挑戦については「また４年後、今から（すぐに）切り替えはできない」と明言は避けつつ、「今回課題も出たので、次のＷ杯に向けてシーズン終わりまで走り抜けたい」と語った。