坂本昌行（54）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ジュニア時代のヤンチャ伝説が暴露された。

坂本のジュニア時代をよく知る城島茂（55）がVTR出演。坂本より2年早く事務所に入所、38年来の仲だという。城島は坂本の第一印象を「貫禄がすごいなって。1つ学年が下と思わなくて、相当ベテランの方と思って、敬語を使ってあいさつしました」と明かした。

そして、城島は「光GENJIのコンサートに僕らバックダンサーとしてついてましたけど。フォーメーションが決まってるんですよ、バックダンサーの。1人いないんですよ。あとから出てきたのが坂本くんで。よくよく聞いたら楽屋でゲームしてて。『あれ？』って思ったら出番の曲のイントロが流れてたって。前半の30秒ぐらいいないんですよ」と暴露した。

VTRを見ていたMCハライチ澤部佑から「あれは大丈夫なんですか？ コンサート」と聞かれた坂本は「あれはダメですね〜」と答えた。そして「本番中ですね。ゲームに夢中になっていて（気づかなかった）。やってたら聴いたことあるイントロだなーと思って。ほんで（モニターを）パッとみたらみんなが踊ってたって、ヤバい！ってなって。そしてバーって最後に行って、自分の位置について踊ったんですけど。カメラさんが、一番後から来たから光GENJIのメンバーなんだろうなと思って僕をアップにしたんですよ」と明かすと、笑いが起きた。

そして「あれはホント、反省しましたね。もちろん謝りに行きました」と打ち明けると、MCの神田愛花から「緊張感みたいなの当時なかったってことですか？」と質問され、「もちろんあります」。澤部に「ゲームが上回っちゃったんですね、楽しさが」と言われると、「出番まで時間があったので…」と振り返った。