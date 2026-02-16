アニメ「ヤッターマン」のヤッターワン役などを務めた声優、俳優の池田勝（いけだ・まさる）さんが1月31日午後4時15分、心筋梗塞のため亡くなった。83歳だった。東京俳優生活協同組合が16日、公式サイトで発表した。葬儀は近親者で終えたという。

池田さんは63年に劇団東演に入団し、俳優として始動。70年代に入り、声優としての活動を始め、人気アニメ「ヤッターマン」のヤッターワン役など、多数の作品で活躍した。海外の映画、ドラマの吹き替え作品も多く務め、米テレビドラマ「ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア」主役の声などを演じた。

また、舞台で栗原小巻の相手役を務めることも多かった。

以下、発表全文

組合所属俳優 池田勝儀

令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83。

葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親者のみにて相済ませました。

ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。

なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

東京俳優生活協同組合

理事長 米田 雄司