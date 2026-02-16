グラビアアイドル・山岡雅弥さんの『SPA!デジタル写真集 山岡雅弥「妹のように思ってたのに…」』がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】ニットを脱いで圧巻ボディを見せつける山岡雅弥さん

妹のように思っている後輩と仕事終わりにバーで一杯。すると、彼女がまさかの秘密を打ち明けるというドキドキな展開を、山岡さんがグラビアカットで表現しました。



公開されたカットでは、カウンターでグラスを前に甘えるような誘うようなうつろな視線を送る姿や、着ていたニットを脱ぎ、セクシーなランジェリー姿を見せつける大胆なしぐさです。さらにIカップボディが必見の入浴シーンも。湯気の中で見せる山岡さんの表情は無防備かつ妖艶です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：氏川千尋 スタイリング：毛塚由恵）



【山岡雅弥さんプロフィール】

2004年11月29日、福岡県生まれ。T161B92W60H92。中学時代にレスリングで九州チャンピオン、全国ベスト8 に輝く。「ミスマガジン2021」でミスヤングマガジンに選出。1st写真集『MIYABI Blue』（講談社）が発売中。最新情報はX（@miyabi_11292004）やInstagram（@miyabi_112920）で発信