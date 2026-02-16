【義母！2週間預かって】ビジホ生活サイコー！「身内で解決しておくれ〜」＜第16話＞#4コマ母道場

義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？

第16話　知ったこっちゃない



【編集部コメント】

コウタさん、「大変だ」なんて電話をしていますが、どうしてイツキさんが解決してくれると思っているのでしょうか。義姉の件もですが、この一家、大変なことを自分ではない誰かに押しつけようとするから、こうして大きな問題となってしまうのです。それをわかっているイツキさん、どこのホテルか明かさず、より強く「まだ戻らない！」と思ったそうです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙