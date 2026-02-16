【義母！2週間預かって】ビジホ生活サイコー！「身内で解決しておくれ〜」＜第16話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第16話 知ったこっちゃない
【編集部コメント】
コウタさん、「大変だ」なんて電話をしていますが、どうしてイツキさんが解決してくれると思っているのでしょうか。義姉の件もですが、この一家、大変なことを自分ではない誰かに押しつけようとするから、こうして大きな問題となってしまうのです。それをわかっているイツキさん、どこのホテルか明かさず、より強く「まだ戻らない！」と思ったそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
