現職の佐藤誠七町長が病気療養のため辞職することに伴う白鷹町長選挙が、来月１７日に告示されます。

きょう副町長の田宮さんが会見を開き、町長選への出馬を表明しました。

白鷹町では佐藤誠七町長が病気のために去年１０月から入院していて町長不在の状態が続いています。

佐藤町長は病気の療養のため、今月いっぱいで町長を辞職する方針を表明していて選挙は来月１７日に告示されます。

きょうは副町長の田宮修さんが出馬の方針を固め会見を開きました。

田宮さんは２０２２年から副町長を務め、佐藤町長とおよそ４年にわたって町政を運営してきていて、佐藤町長の理念を引き継ぐということです。

白鷹町 田宮修 副町長「町外県外の市、町のみなさんと町づくりを一緒に進めていくことで何か新しい価値を生み出していけるようなそんな町づくりをしていきたいなと。佐藤町長もその理念を私にずっと言ってきたので、私はそれを引継ぎたい」

現在、田宮さん以外に出馬を表明している人はいません。

白鷹町長選挙は来月１７日に告示されます。