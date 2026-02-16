滋賀県教育委員会はこのほど、令和８年度の県立高校入試の出願受付を締め切り、出願者数を確定したと発表しました。

滋賀県の公立高校入試は、令和８年度から制度が変更となり、従来実施されていた「特色選抜」や「推薦選抜」が廃止され、全員が受験する「一般型選抜」と希望者が受験する「学校独自型選抜」が実施されます。

一般型では学力検査で選抜を行う一方、学校独自型は作文や面接、実技などで検査が行われ、学校独自型の受験者は、一般型の両方を受験することができます。

全日制４４校全ての学校が行う学校独自型では、計３２１４人の募集人数に対し、２８６８人が出願を確定させ、倍率は０．８９倍となりました。

独自型選抜 出願者数が多かったのは？

学校独自型選抜で募集人数に対し、多くの生徒が出願したのは、いずれも普通科では次のようになりました。

（学校名：「募集人数」に対し「確定出願者数」）

▼守山 ：２０に対し８３人

▼彦根東：１６に対し５１人

▼石山 ：３２に対し７７人

このほか膳所、彦根東、草津東の体育科などは次のようになっています。

（学校名：「募集人数」に対し「確定出願者数」）

▼膳所（学校独自・普通） ：１６に対し２３人

膳所（学校独自・理数） ：４に対し３人

▼彦根東（学校独自・普通）：１６に対し５１人

▼草津東（学校独自・体育）：３６に対し４６人

一般型選抜 注目校の出願状況は？

先に学校独自型の合否を判定し、募集人数に満たなかった学科などは一般型の募集を増やす可能性があります。

このため県教委では一般型の出願倍率は公表していませんが、現時点での各校の出願者数は次のようになっています。

▼膳所（一般型・普通） ：（３０４）に対し３６３人

膳所（一般型・理数） ：（３６）に対し２人

膳所（一般型・両方） ：（―）、１１４、１０９人

▼彦根東（一般型・普通）：（３０４）に対し３９４人

▼草津東（一般型・体育）：（４）に対し３３人

県教委によりますと、受験生が複数回、選抜の機会を得ることなどを目的に入試制度が変更されたということです。

一般型は２５日に学力検査、学校独自検査は２６日に行われ、合格発表は３月９日に予定されています。