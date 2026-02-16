16日は、長岡市も新年度予算案を発表しました。長岡市の2026年度一般会計当初予算案は1424億600万円で、前の年度と比べ2%減少しました。



■長岡市 磯田達伸市長

「市が直面する課題に全力で取り組みながら、いままでの歩みを止めることなく次の10年やその先の未来を見据えた街づくりの起点となるような年・予算にしていきたい。」



重点施策のひとつに『暮らしやすい安全安心なまち』を掲げ、建設が進む北陸自動車道長岡西大積スマートインターチェンジや関連する道路の整備事業費として約4億2700万円を計上しています。



物価高対策としては、市民1人当たり1万円分の商品券を配布する事業費に約28億円、来年度の市立小学校の給食費を無償化する予算を約8億円盛り込んでいます。給食費無償化は、新潟市と同じく国の支援策を活用しますが、長岡市も一部負担します。



新年度予算案は、3月4日に開会する市議会で審議されます。