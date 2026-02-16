第1子妊娠を公表したモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。15日のショーで「一旦ショーで歩くのはお休み」と報告した。

みちょぱは15日に愛知・IGアリーナで開催された「TGC in あいち・なごや 2026」に出演。「14年ぶり開催みたいで初参戦でした！会場も広くて盛り上がってて楽しかった〜」とつづり、オフショットを投稿した。

さらに「そして今回で一旦ショーで歩くのはお休み またA/Wでは体も仕上げて戻ってくるぞ！！3月はお喋りだけしに行きます」と、しばらくショーの出演は休むとした。

みちょぱはモデルでタレントの大倉士門と7年の交際を経て、22年に結婚した。今月5日に第1子妊娠を発表。「思ったより体変わりすぎて隠すの大変！」とつづっていた。

フォロワーからは「お母さんの顔になってる」「ママになってもとっても素敵です」「身体に気をつけて過ごしてね」「少しお顔がふっくら柔らかくなってますね」「お顔が優しいママの顔になてきてる」「身体に気をつけて」などの声が寄せられていた。