¡¡¡Öµ´Î¶±¡²Ö»Ò¤ÎÀ¸³¶¡×¡Ö°ì¸¾¤Î¶×¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²ÈµÜÈøÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê1926¡Á2014Ç¯¡Ë¤¬Ê¸ÃÅ¤Ç¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿Ì¤È¯É½¤ÎÃ»ÊÔ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢16ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¼Ú¶âÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÉ×ÉØ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÅê±Æ¤·¤¿µÜÈøÊ¸³Ø¤Î¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¡×¤È»ØÅ¦¡£20ÆüÈ¯Çä¤Î¾®Àâ»ï¡Ö¥ª¡¼¥ëÆÉÊª¡×3.4·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÏË³´¶²û¡×¤ÈÂê¤·¤¿400»úµÍ¤á¸¶¹ÆÍÑ»æÌó70Ëç¤ÎºîÉÊ¡£ÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶âÁ¬´¶³Ð¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤½÷À¤È¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÉ×¤ÎÆü¡¹¤òµº²èÅª¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÈø¤µ¤ó¤¬Åö½éÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ°ÅÄ¤È¤ß»Ò¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£