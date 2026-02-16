京都のロングウォーターが“見てみたい枠”へのアピールに成功した。高卒育成3年目左腕の長水啓真（ながみず・けいしん＝20）が16日、B組の練習試合・王子戦で2回無安打投球。A組への昇格に向けて好主張した。

「出力はまだまだでしたけど変化球は良かったですかね。何とか（A組に）呼ばれるように頑張りたいですよ」と登板後のウエートトレーニングを終えた背番号「160」は話した。

7回から5番手で登板し、先頭打者を自己最速に2キロと迫る148キロで空振り三振。同2死から四球を許したが8回は淡々と3人で料理。特に、カウント球のカーブが切れた。

バックネット裏で視察した小久保監督は「長水（の投球）、初めて見たわ〜」と満面の笑み。倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターも「長水の四球は見ていないので（笑い）。良かったですよね。また楽しみな若手が出てきてくれました」と期待を寄せていた。

長水は、京都府出身で京都国際高から23年育成8位で入団。同郷のレジェンド右腕の斉藤和巳2軍監督も「いい球が行っていたし、成長もうかがえる。維持し、もっと良くしようとしている」とベタ褒めしていた。長い手足から、切れのある球を投げ込む。貴重な左も、アピールポイントだ。“おもしろそう枠”として19、20日に紅白戦を控えるA組の挑戦権を獲得できるか。