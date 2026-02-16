欧州株　総じて堅調、銀行株が上げを主導
東京時間18:41現在
英ＦＴＳＥ100　 10487.74（+41.39　+0.40%）
独ＤＡＸ　　24950.86（+35.98　+0.14%）
仏ＣＡＣ40　 8344.95（+33.21　+0.40%）
スイスＳＭＩ　 13640.31（+39.64　+0.29%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:41現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49808.00（+239.00　+0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6883.50（+33.00　+0.48%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24911.25（+108.00　+0.44%）