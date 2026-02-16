欧州株 総じて堅調、銀行株が上げを主導
東京時間18:41現在
英ＦＴＳＥ100 10487.74（+41.39 +0.40%）
独ＤＡＸ 24950.86（+35.98 +0.14%）
仏ＣＡＣ40 8344.95（+33.21 +0.40%）
スイスＳＭＩ 13640.31（+39.64 +0.29%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:41現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49808.00（+239.00 +0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6883.50（+33.00 +0.48%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24911.25（+108.00 +0.44%）
