◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 女子個人ラージヒル（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

女子の最終戦となる個人ラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で、３つ目のメダルを目指した丸山希（北野建設）は８位で、初出場の五輪を終えた。伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、勢藤優花（オカモトグループ）は１５位、高梨沙羅（クラレ）は１６位だった。

丸山の視線は早くも、フランス・アルプスで開催される３０年五輪へと向いていた。１回目に１２８メートル、２回目は１２５メートルと飛距離を伸ばしきれなかった。ジャンプ陣最多となる３つ目のメダルには届かなかったが、表情は晴れやかだった。「悔しさもあるけど、こんなに清々（すがすが）しく終われると思っていなかったので満足。今日から４年後が始まる。パフォーマンスを上げて、またこの舞台に戻ってこられればいいな」と新たな誓いを立てた。

個人ノーマルヒル、混合団体と２つの銅メダルを獲得した。「こんなに私、緊張するんだ」と初五輪の重圧を感じる中、支えとなったのは１７年１月にがんで亡くなった母・信子さんの言葉だった。「何かで一番になりなさい」。父・守さん（６１）は、信子さんの遺影を抱き、まな娘の飛躍を現地で見守った。

「まさか自分の娘がメダリストになるとは思っていなかったと思う。メダル取ったよって伝えたい」と丸山。天国の母はいつも見てくれている。思いを力に世界の頂点へ挑み続ける。（松末 守司）