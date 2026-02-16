パン屋さん直伝！実は簡単な「いちごサンド」の作り方

甘くて可愛い「いちごサンド」のおもてなし

春といえば、いちごの季節。デザートとして食べるのもいいけれど、ホームパーティーで振る舞うなら「いちごサンド」もおすすめです。食パンにいちごとホイップクリームを挟んだサンドイッチのことですが、「いちごの断面が可愛い」と最近はSNSでも大人気。そこで初めての人も失敗なくできる、パン屋さん直伝のいちごサンドレシピをご紹介します！

パン屋さん直伝の工程

1.パン2枚それぞれに、ホイップクリームを薄く塗っておきます。





2.1枚に、いちごを対角線上に4つ置いて、中心といちごの間に、ホイップクリームをのせます。





3.もう一枚のパンをかぶせて耳を切り落とし、対角線上にカットします。





4.少しひねりながら、いちごを離してあげるように分けましょう。いちごがきれいに見えるように盛り付けたら出来上がり！





つくれぽでも簡単でおいしいと大好評

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも、「めちゃくちゃ簡単でとってもおいしかったです」「初いちごサンドでしたが、綺麗な断面になってよかったです」「大好きないちごサンドが簡単に作れるなんて！」など、嬉しい声がたくさん届いていました。





いちごが旬のこの季節にしか作れないいちごサンド。子どもから大人まで喜んでもらえること間違いなし。ぜひチャレンジしてみくださいね！