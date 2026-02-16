動物園で、ぬいぐるみをお母さん代わりにして暮らす子ザルの「パンチ」くんが人気です。母ザルの育児放棄を乗り越え、育つ姿にSNSでは励ましの投稿も。

お母さんは「ぬいぐるみ」

オランウータンのぬいぐるみとたわむれているのは、千葉県の市川市動植物園の生後6か月のオスのニホンザル「パンチ」くんです。



実は、母ザルが育児を放棄したため、飼育員のお兄さんや、ぬいぐるみがお母さん代わりに。ニホンザルは生後、母ザルにしがみついて安心感を得たり、筋力を鍛えたりするのです。

市川市動植物園 安永崇さん

「代わりに何かしがみつくものをと、飼育員もタオルを巻いたものや他の動物のぬいぐるみを試したが、あのぬいぐるみを最もパンチが好んだ」

育児放棄乗り越え…パンチくんの姿 SNSで話題

ぬいぐるみをお母さん代わりに育つ「パンチ」くんの姿にSNSでは「#がんばれパンチ」をつけた投稿が相次ぎ、「小さな身体で逞しく生きる姿に感動」「どうか幸せになってほしい」などの声が。



来園者数も急増し、きのうは例年の2倍を超える5400人ものお客さんが訪れました。

「パンチの幸せももちろんですが、より多くの人に幸せや勇気を与えるような存在になってほしい」