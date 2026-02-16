TBS NEWS DIG Powered by JNN

2月17日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・16日夜 関東でみぞれも
・雨の日少なく 乾燥はまだ続く
・ あすは冬の寒さ戻る