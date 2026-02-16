あす（火）は、日本付近に高気圧が進んでくるため、広い範囲で晴れそうです。今夜から関東付近では雪や雨の降る所がありますが、あす朝までには止むでしょう。沖縄では昼前後まで雨が降りそうです。

＜あす17日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 2℃ 釧路： 2℃

青森： 3℃ 盛岡： 5℃

仙台： 7℃ 新潟： 6℃

長野： 6℃ 金沢： 7℃

名古屋：12℃ 東京：10℃

大阪：11℃ 岡山：11℃

広島：12℃ 松江： 8℃

高知：15℃ 福岡：14℃

鹿児島：18℃ 那覇：19℃

あすは、寒気の影響で最低気温・最高気温ともに、きょうより低くなるところが多いでしょう。特に朝の冷え込みは強まりそうです。

今週も気温変化の大きい1週間となりそうです。寒さのピークはあす、もしくは木曜日となるでしょう。一方、暖かさのピークは日曜日で、4月並みの気温となる所もありそうです。天気は、北日本の日本海側では雪の降る日が多く、東日本と西日本の日本海側はくもりや雨の日が多くなるでしょう。一方、太平洋側は晴れて空気が乾燥します。火の取り扱いに気をつけましょう。

また、晴れて暖かい日は花粉の飛散量も増えますので、花粉症の方は対策をしましょう。