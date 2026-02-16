TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす（火）は、日本付近に高気圧が進んでくるため、広い範囲で晴れそうです。今夜から関東付近では雪や雨の降る所がありますが、あす朝までには止むでしょう。沖縄では昼前後まで雨が降りそうです。

＜あす17日（火）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 2℃　釧路： 2℃
　青森： 3℃　盛岡： 5℃
　仙台： 7℃　新潟： 6℃
　長野： 6℃　金沢： 7℃
名古屋：12℃　東京：10℃
　大阪：11℃　岡山：11℃
　広島：12℃　松江： 8℃
　高知：15℃　福岡：14℃
鹿児島：18℃　那覇：19℃

あすは、寒気の影響で最低気温・最高気温ともに、きょうより低くなるところが多いでしょう。特に朝の冷え込みは強まりそうです。

今週も気温変化の大きい1週間となりそうです。寒さのピークはあす、もしくは木曜日となるでしょう。一方、暖かさのピークは日曜日で、4月並みの気温となる所もありそうです。天気は、北日本の日本海側では雪の降る日が多く、東日本と西日本の日本海側はくもりや雨の日が多くなるでしょう。一方、太平洋側は晴れて空気が乾燥します。火の取り扱いに気をつけましょう。

また、晴れて暖かい日は花粉の飛散量も増えますので、花粉症の方は対策をしましょう。